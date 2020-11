Huawei се превърнаха във втората компания след Apple, която реализира премиерата на 5-нанометров процесор за смартфони. Флагманите от серията Huawei Mate 40 са първите устройства, които използват Kirin 9000. Преминаването към 5nm технологията гарантира едновременно по-висока скорост на работа и по-ниска консумация на енергия. Китайският производител обърна внимание на факта, че Kirin 9000 е архитектура, която притежава 15.3 млрд. транзистора. Това е с 30% повече от конкурентния Apple A14 Bionic, с който работи iPhone 12. Колкото повече транзистори има един процесор, толкова по-висока е неговата производителност. Huawei също така потвърдиха, че Kirin 9000 е с около 10% по-бърз от Snapdragon 865 Plus. Нoвият чип на компанията предлага съчетание между Cortex-A77 ядро с работна честота от 3.13GHz, три ядра с Cortex-A77 дизайна, но с 2.54GHz, както и още четири 2.05 GHz Cortex-A55 ядра. Графичният чип ARM Mali-G78 има 24 ядра, което гарантира с 52% по-висока скорост от Adreno 650 на Snapdragon 865 Plus. Броени дни след премиерата на Huawei Mate 40 разбираме и повече за реалните възможности на новия процесор за смартфони. Данни от бенчмарк резултати в GeekBench, 3DMark и GFXBench са доста любопитни, тъй като показват, че Kirin 9000 превъзхожда с "Multi-Core" представянето си Qualcomm Snapdragon 865 Plus и Apple A13. Така например Kirin 9000 регистрира 3704 точки на Geekbench 5.1, в сравнение с 3583 точки на iPhone 11 Pro Max, съобщава GizmoChina. Сходна е ситуацията с 3DMark SSE Open GL ES 3.1 теста, на който Huawei Mate 40 Pro отчита 9168 точки. Информацията потвърждава, че новия процесор на Huawei демонстрира по-добро представяне от премиум процесорите за смартфони на Qualcomm през 2020г. Много скоро ще имаме още повече информация за производителността на Kirin 9000 и новите флагмани на Huawei. Още от Digital: Тест на Huawei Mate 40 Pro - Извит 88 градуса дисплей, мощен Kirin 9000 процесор и батерия с 66W зарядно