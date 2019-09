Windows обикновено обозначава вашия системен диск с буквата C: и дава различни букви на другите дискове за съхранение. Това е необичайно, защото macOS и Linux не използват букви. Windows може да има достъп до дисковете и без буквите, така че защо ги използва? Ако информацията ви е любопитна проследете я с How To Geek. Откъде идват буквите за дисковете? Подобно на много неща в Windows и буквите на дисковете датират от дните на MS-DOS (всъщност, дори малко по-рано). Това е причината системният диск на Windows да използва буквата C: – A: и B: бяха запазени за флопи дискове. Буквите бяха пренесени в MS-DOS от CP / M, по-стара операционна система. Те предложиха начин за достъп до логически и физически устройства за съхранение, съдържащи файлове. Необходимостта от букви на дисковете е очевидна в командния ред. Ако нямаше букви на дисковете, как бихте бързо посочили пътища до файлове на различни устройства? Това беше системата, наследена от MS-DOS и оттогава Microsoft се придържа към нея. Въпреки че буквите на дисковете може да изглеждат по-малко важни днес, когато използваме графични настолни компютри и можем просто да кликнем върху иконите, те все още имат значение. Дори ако имате достъп до вашите файлове само чрез графични инструменти, програмите, които използвате, трябва да се отнасят към тези файлове с файлов път на заден план и те използват буквите на дисковете за това. Алтернативата на Unix Буквите на устройствата обаче не са единственото възможно решение. Apple, macOS, Linux и други подобни на Unix операционни системи използват различен метод за достъп до различни дялове и устройства за съхранение. Вместо да е достъпно с буква, устройството може да бъде достъпно с път към директорията във файлова система. Например, на Linux, външните устройства за съхранение традиционно се инсталират в /mount. Така че, вместо да получите достъп до DVD устройство в D:, можете да получите достъп до него в / mount / dvd. Linux и macOS нямат букви на устройствата, така че основната част на файловата система не е буква. Вместо това те имат коренова директория, която е /. Задвижването на системата е инсталирано (предлага се) на / вместо на C:. Други дискове могат да бъдат инсталирани в произволни папки - ако искате вашата home директория да се съхранява на друго устройство, можете да я инсталирате в / home. След това съдържанието на устройството ще бъде достъпно в /home. Можете да получите достъп до Windows устройствата без букви Съвременните версии на Windows ви позволяват да монтирате устройства за съхранение и в папка. Тази опция е налична в инструмента за управление на дискове. Кликнете с десния бутон върху дял на диска, изберете „Change Drive Letters and Paths“, и после кликнете „Add“. Можете да използвате опцията „Mount in the following empty NTFS folder”, за да направите устройство за съхранение достъпно в пътеката на папката, точно както можете на операционните системи, подобни на Unix. За да направите това обаче, ще трябва да монтирате устройството в пътя на папката на NTFS volume – и този NTFS volume трябва да бъде монтиран на буквата на устройството. Така че дори и да сте изчерпали буквите от A: до Z:, все още можете да монтирате допълнителни устройства за съхранение и да имате достъп до тях в Windows. Не сте ограничени само до 26 диска в съвременните версии на Windows. Можете също така да промените буквите на дисковете от Disk Management, въпреки че не можете да промените вашия C: диск с друга буква. Дори смяната на буква като D: в E: може да доведе до проблеми. Например, ако имате пряк път, насочен към диск D: и файловете внезапно се озоват в E:, прекия път вече няма да работи. Защо Windows все още използва букви? Причината е проста и обяснява много дизайнерски решения на Windows – обратната съвместимост. Ранните версии на Windows трябваше да са съвместими със софтуера MS-DOS, а съвременните версии на Windows трябва да са съвместими с по-стария софтуер за Windows. Буквите за дисковете просто продължават да се пренасят напред. Ако се дразните от този факт, File Explorer може да скрие буквите и да покаже думите „System Drive“ или „USB Flash Drive“. Но разбира се, пак има случаи в които ще ви трябва да разберете буквата на съответното устройство, защото File Explorer ви дава само приблизителни описания. Със сигурност Microsoft може да инвестира в софтуер за съвместимост, който пренасочва всички заявки за C: към друг път. Но вместо да изхвърля буквите на устройствата и да отделя куп време за коригиране на неща, които в резултат ще се счупят, Microsoft избира да се придържа към буквите на устройствата. Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви