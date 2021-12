YouTube е чудесна платформа за откриване на атрактивно съдържание. Алгоритмите на Google постоянно препоръчват какви нови неща да гледаме в своите профили. Разполагаме с множество възможности да подобрим качеството на клиповете, които виждаме в YouTube акаунтите. Един от най-директните методи е да блокирате видеото от канали, които не харесвате. По този начин съдържанието ще изчезне от началния екран, включително и от клиповете препоръчвани от YouTube. Има различни причини да искате да спрете да виждате определен канал. Добрата новина е, че са нужни само няколко кликвания в менюто. Ето как да блокирате профил и да не виждате неговото съдържание, съобщава MakeUseOf: Как да блокирате канал в YouTube 1. Oтворете началната страница на YouTube. 2. Изберете видео от канал, който искате да блокирате. 3. Ако използвате десктоп версията поставете курсора на мишката върху видеото. 4. Натиснете трите вертикално разположени точки. 5. Кликнете "Don't recommend channel". 6. Опцията "Undo" позволява да отмените блокирането. Как да отблокирате канал в YouTube 1. Отворете Google My Activity страницата на своя профил. 2. Изберете от лявото меню "Other Google Activity". 3. Oт раздела "YouTube Not Interested feedback" кликнете "Delete". 4. Направете го още веднъж, за да потвърдите промените. Moдифицирането на алгоритмите, с които YouTube препоръчва съдържание е сложен процес. Ако не сте доволни от съдържанието на някои канали можете да следвате гореизброените стъпки и да спрете клиповете от него. Така ще подобрите качеството на видео материалите, които виждате в своя профил. Още от Digital: Можем да превеждаме коментарите в YouTube на повече от 100 езика