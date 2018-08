Разработчиците от Epic Games публикуваха в своя уеб сайт данни, от които разбираме кои смартфони с Android ще са съвместими с играта Fortnite Mobile. Заглавието се радва на голяма популярност сред собствениците на устройства с iOS и потребителите очакват с нетърпение премиерата за другата водеща мобилна платформа. Играта ще може да се изтегли на модели, които имат поне 3GB RAM и четириядрени процесори, информира AndroidAuthority. Ето и пълния списък със съвместими устройства: Google Pixel 2/Pixel 2 XL Huawei Mate 10/Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Lite Huawei Mate 9/Mate 9 Pro Huawei P10/P10 Plus Huawei P10 Lite Huawei P9 Huawei P9 Lite Huawei P8 Lite 2017 LG G6 LG V30/V30 Plus Motorola Moto E4 Plus Motorola Moto G5/G5 Plus Motorola Moto G5S Motorola Moto Z2 Play Nokia 6 Razer Phone Samsung Galaxy A5 2017 Samsung Galaxy A7 2017 Samsung Galaxy J7 Prime 2017/J7 Pro 2017 Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy On7 2016 Samsung Galaxy S9/S9 Plus Samsung Galaxy S8/S8 Plus Samsung Galaxy S7/S7 Edge Sony Xperia XA1/XA1 Ultra/XA1 Plus Sony Xperia XZ Sony Xperia XZs Sony Xperia XZ1 Въпросният списък е предварителен и към него тепърва ще бъдат добавяни още смартфони. Epic Games все още не са разкрили кога ще е официалната премиера на Fortnite Mobile за Android. Очаква се Galaxy Note 9 да е първото устройство с платформата, което е съвместимо със заглавието. Премиерата е на 9 август, когато вероятно ще научим повече детайли за премиерата на най-популярната игра на годината. Още от Digital: Седем забавни начина да тествате ретро игри за Android