Замисляли ли сте се колко време прекарвате в работа със смартфона и колко пъти го вадите от джоба, за да проверите за ново съобщение всеки ден? Има доста хора, които са пристрастени към своите устройства и трудно биха понесли липсата им. При най-тежките случаи на подобна зависимост дори може да се стигне до различни психологически проблеми. The Substitute Phone е името на атрактивно устройство, което е създадено именно с идеята да ни позволи по-лесно да се справим с физическата липса на смартфоните. Идеята е на австрийския дизайнер Клеменс Шилингер и той създава устройство, което позволява да имитираме най-често извършваните действия на сензорните дисплеи. The Substitute Phone позволява да скролвате, зуумвате, прелиствате и да плъзгате пръстта си по същия начин, както го правите на смартфона. Основната цел е така по-рядко да вадите устройството си от джоба, предаде TheVerge. Дизайнът на интересното устройство е доста отличителен, а корпуса е изграден от специална полиоксиметиленова пластмаса. На повърхността има няколко каменни сфери разположени в хоризонтална, вертикална посока и в диагонал. Плъзгането на пръстта върху тях създава усещането за допир на тъчскрийна. The Substitute Phone все още не се продава масово на пазара, но се очаква скоро устройството да е достъпно на пазара. Създателят му иска да ни предложи максимално ефективен и забавен начин да преодолеем своята зависимост към любимите ни смартфони. Дали ще успее да го направи предстои да видим. Вижте как бъдещите смартфони ще могат да разпознават скрити лица