Google Chrome е най-комплексният и многофункционален браузър, който може да използвате за сърфиране онлайн. Множеството предимства на Chrome осигуряват комфортна преднина пред конкуренцията. Независимо дали изберете мобилната или десктоп версия на браузъра може да сте сигурни, че получавате достъп до най-добрите уеб технологии и стандарти за сигурност на Google. Поверителността на личните данни е проблем, с който се сблъскваме всеки ден, което нала да да бъдем много внимателни в интернет. Google Chrome предлага сериозна защита, но не е на 100% сигурен срещу хакерски атаки, вируси и зловреден софтуер. Именно това е причината да обмислите незабавен ъпдейт към последната версия на Chrome. От TomsGuide съобщават за нов пач, който отстранява критична уязвимост известна като CVE-2022-0609. Компанията уточнява, че това е недостатък от т.нар. “А use after free vulnerability (UAF)”, който е свързан с динамичната памет. Toва се случва, когато програма изчисти място в паметта, но не изтрива следите към тази памет. На практика хакери от разстояние би могъл да възстанови информацията и да хакне съответната програма. Google не разкриват детайли дали този експлойт е използван с лоши подбуди и дали са засегнати потребителски профили. Самият факт, че компанията е отделила средства и време, за да представи пач са доказателство, че проблема е достатъчно сериозен. За да се предпазите трябва да инсталирате Chrome Version 98.0.4758.102 ъпдейта на уеб браузъра, който е наличен за Windows, Linux и Mac. Актуализацията предпазва не само от CVE-2022-0609, но от още десет уязвимости в предходната версия на Chrome. Ако искате да проверите дали ъпдейта е наличен за вашето устройство изберете трите точни в горния десен ъгъл на Chrome. След това изберете последователно Help > About Google Chrome. Наличните актуализации ще се покажат на екрана. Остава да изберете “Relaunch”, за да завършите инсталацията. Oще от Digital: Google Chrome започна да губи позиции спрямо Microsoft Edge в пазара на браузъри