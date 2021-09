Приложения като Google Maps са изключително полезни по време на пътуване заради впечатляващото разнообразие от информация, което предлагат. Ако шофирате вечер вероятно бихте искали да използвате тъмния режим, който не натоварва толкова очите и прави данните по-видими. Aктивирането на Dark Mode допринася и за по-дългия живот на батерията при работа с Google Maps, което е важно предимство на тази функция. Черните нюанси са по-подходящи при липса на светлина и могат да улеснят още повече достъпа до навигацията и широкия набор от функции на приложението. Google Maps вече предлагат тъмен режим за собствениците на смартфони с Android и iPhone, който може да бъде активиран с няколко кликвания в менюто с настройки. Ето как да включите популярната функционалност на iPhone или смартфон с Android, според BusinessInsider: 1. Отворете Google Maps. 2. Кликнете върху профилната снимка в горния десен ъгъл. 3. Изберете Settings. Aко имате iPhone трябва да настроите "Dark Mode" опцията в "On" позиция или да изберете "Same as device setting", когато е включен тъмния режим на системно ниво. Потребителите на Android трябва да отворят Theme секцията и да изберат Always in dark theme / Same as device theme, съобразно своите предпочитания. Ако не виждате гореизброените опции в менюто с настройки пробвайте да затворите приложението или да спрете системната функция за Dark Mode и опитайте отново. На екрана трябва да се покаже и прозорец, който ви подканва да персонализирате нощния режим в Google Maps. Oще от Digital: Защо вече трябва да внимавате, ако използвате Google Maps от Android и iPhone