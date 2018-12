Актуалната информация за това, кога даден самолет ще излети или кацне на дадено летище е много ценна. Без значение дали чакате някой на летището или се опитвате да направите връзка с друг полет, инструментите за проследяване на авиокомпаниите могат да ви спестят време и дори пари. От Make Use Of са събрали пет страхотни приложения за проследяване на авиокомпании за устройства с iOS и Android заедно с четири сайта за проследяване на полети в реално време. Ето кои са те: FlightStats FlightStats е безплатно приложение за iOS и Android. С него можете да проследявате полети навсякъде по света чрез конкретен номер на полет, маршрут или летище. След като търсите полет, информацията ще бъде запазена в раздела „My Flights“, за да получите по-късно достъп до нея. Една от най-добрите характеристики на приложението е карта за проследяване на полетите в реално време. На картата се показва точната позиция на самолета във всеки един момент. Информацията за полета може също бързо да бъде споделена директно от приложението. The Flight Tracker Pro Ако ненавиждате рекламите опитайте приложението The Flight Tracker Pro, което е налично за iOS и Android и е с цена $ 6. С него можете да проследите всеки полет в света и да видите информация за час на заминаване и пристигане, както и информация за самия самолет и дори карта с разположението на седалките в него. Ако пътувате, приложението автоматично ще се синхронизира с профила ви в TripIt, което го прави идеален избор за бизнес пътници. FlightAware Flight Tracker FlightAware Flight Tracker е приложение за iOS и Android, което е безплатно, но има и платена версия. С него може да проследите както комерсиалните полети по света, така и частни и чартърни полети в САЩ и Канада. Проследяването на полетите в реално време може да стане по регистрацията на самолета, по номер на полета, по кода на летището, по авиокомпания и др. Данните за проследяване включват пълни подробности за полета. FlightRadar24 FlightRadar24 е приложение за iOS и Android, което има безплатна и платена версия. Най-важната му характеристика е карта, която показва самолетите, докато пътуват по целия свят. Можете да изберете полет, за да видите повече информация, като маршрута, очаквания час на пристигане, скоростта, надморската височина и много други. Лесно е да търсите индивидуален полет по номер на полета, летище или авиокомпания. Избирането на конкретно летище ще покаже повече информация, като текущите метеорологични условия и статистическите данни за закъснението. Можете дори да видите точно какво вижда пилотът на самолет в даден момент в 3D. Това е чудесно използване на технологията за добавена реалност в реалния свят. Flight Board Flight Board е безплатно приложение за iOS и Android. Приложението предлага информация за пристигащите и излитащите самолети за почти всяко летище по света. Тази информация се актуализира всяка минута и обхваща повече от 16 000 летища и 1 400 авиокомпании. Можете да търсите конкретен полет по номер, дестинация или авиокомпания. Flightview.com Може да търсите конкретен полет по номер и маршрут. Наред с цялата най-актуална информация за полета, може да видите точно къде е самолетът в реално време заедно с друга информация като скорост, позиция и надморска височина. Ако си регистрирате акаунт в Flightview ще можете да споделяте информацията за полета си с приятели, роднини и колеги, да имате бърз достъп до нея и дори да получавате предупреждения на мобилното си устройство, ако има промени по време на пътуването. Planefinder.net Определено ще искате да отворите Plane Finder на по-голям екран. Началната страница е карта на земното кълбо с полетите по света в реално време, както търговски така и частни полети. От лентата за търсене можете да търсите конкретен полет и да видите повече информация за него. Потребителите могат също така да кликнат върху даден полет на картата, за да видят същите данни. Ако желаете може да активирате филтър, за да видите полетите на конкретна авиокомпния или пък за да видите полетите само на конкретен тип самолети. Flightarrivals.com Най-горната навигационна лента е най-доброто място, от което да започнете, когато посещавате Flight Arrivals. Можете да изберете категория, по която да търсите, включително пристигащи, заминаващи, маршрути и др. Сайтът разполага със специализирана секция за информация за разположението на седалките в самолетите, която ви позволява да видите конфигурациите на седалките за конкретна авиокомпания и тип самолет. Можете дори да изберете определена седалка, за да видите повече информация. Google.com Няма нужда да разчитате на конкретно приложение или сайт за проследяване на полети, ако търсите бърза информация за конкретен полет. Ако знаете номера на полета, просто го въведете в полето за търсене в Google и готово. Ако имате нужда от повече информация, отколкото виждате, има линк към Flight Stats за по-подробна информация. Вижте 4 полезни начина да намираме евтини полети