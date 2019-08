Facebook е най-популярната социална мрежа. Повечето от нас са постоянно вътре и качват по много снимки. Стотици милиони снимки се качват всеки ден. Често обаче след време съжаляваме за това че сме качили някои снимки и искаме да ги изтрием. Ето защо от Android Authority са решили да покажат как може да изтриваме снимки във Facebook на почти всяка платформа. Трябва обаче да имате предвид, че не можете да изтривате снимки, които не сте качили вие във Facebook. Може да премахвате тагове и да премахвате снимката от потребителския си профил. Или може да помолите приятелите си да изтрият снимките, които ви притесняват от Facebook профилите си. А ако снимката е особено скандална, можете да я докладвате и да се надявате, че Facebook ще я свали заради нарушаване на условията за ползване. Съветите по-долу са само за снимки, които вие лично сте качили на Facebook. На мобилното приложение на Facebook за Android и iOS Мобилното приложение на Facebook вече не е толкова мощно, колкото преди. Всъщност това е доста лошо място за управление на всичките ви снимки във Facebook, но все още може да правите някои основни неща. Изтриването на индивидуална снимка е доста проста задача. Отворете снимката, която искате да изтриете и след това натиснете бутона за меню (три точки). Изберете опцията „Delete photo” и потвърдете. Изтриването на цял албум е малко по-сложно, но напълно е възможно в сегашната версия на приложението Facebook. 1. Отворете Facebook, отидете до страницата на вашия профил и изберете „See All Photos”. 2. На този екран плъзнете наляво, докато стигнете до таба „Аlbums“. 3. Кликнете върху главната страница на албума и докоснете бутона с три точки в горния десен ъгъл. След което изберете опцията „Delete” и потвърдете желанието си. В интернет Уебсайта на Facebook работи почти точно така както и мобилните приложения. Можете да изтриете отделни снимки или фотоалбуми, подобно на мобилните версии. Този метод работи на всеки уеб браузър както и на различни платформи – Windows, Mac и Linux. Има два начина за изтриване на отделни снимки от сайта на Facebook. Метод 1 1. Отворете снимка на сайта. Най-отдолу на снимката ще се появят различни опции. 2. Кликнете върху „Options” и изберете „Delete Photo”. Facebook ще ви попита дали сте сигурни. Потвърдете желанията си и снимката ще изчезне. Метод 2 1. Отидете в профила си и кликнете върху таба „Photos“. Ще се отворят снимките, които сте качвали. 2. В горния десен ъгъл на всяка снимка има икона с молив. Кликнете върху тази икона и изберете опцията “Delete This Photo”. 3. Можете също така да премахнете тагове с този метод. За целта използвайте опцията “Remove Tag”. Ако целта ви е да изтриете цял албум, стъпките са следните: 1. Отворете профила си и след това кликнете върху таба Photos. На следващата страница можете да изберете между „Your Photos“ и „Albums“. Изберете „Albums“. 2. На страницата с албуми ще намерите икона с три точки в долния десен ъгъл на всички албуми, които сте създали. Кликнете върху нея и изберете „Delete album”. Тези действия изтриват всички снимки от албума. На мобилния сайт на Facebook За да изтриете отделна снимка, следвайте тези стъпки: 1. Отворете браузъра си, посетете мобилната версия на сайта, след което се логнете във Facebook профила си. 2. Превъртете надолу и кликнете върху опцията „See All Photos”. 3. Намерете снимката, която искате да изтриете, и я докоснете, за да я отворите. 4. Кликнете върху линка „More Options” точно под снимката. На следващия екран трябва да видите опции за завъртане на снимката наляво или надясно или алтернативно, за изтриване на снимката. Кликнете върху изтриване и потвърдете на следващата страница, за да изтриете снимката. За изтриване на цял албум, стъпките са следните: 1. Отворете браузъра си, посетете мобилната версия на сайта, след което се логнете във Facebook акаунта си. Превъртете надолу и кликнете върху опцията “See All Photos”. 2. Горната половина на следващия екран трябва да заета от няколко албума с възможност за преглед на останалите. Продължете и кликнете, за да видите всичките си албуми. 3. Изберете албума, който искате да изтриете. Когато се зарежда следващата страница, в горния десен ъгъл има бутон от менюто с три точки. Кликнете върху него и изберете „Edit”. 4. На следващата страница има опция за изтриване на албума заедно с всички снимки в него. Вижте как да разберете кой следва вашия Facebook профил