Промените в интерфейса на Windows 11 се очаква да улеснят значително работата на потребителите със софтуера. Новата операционна система ще е достъпна за съвместимите устройства през есента. Докато очакваме да стартират актуализациите вече разбрахме какви са хардуерните изисквания за Windows 11. Шефът на компанията увери потребителите, че ще имат достъп до повече избор след като ъпдейтнат към новата версия. Независимо от твърденията на Сатя Надела може да се окаже, че ситуацията е по-различна с финалната версия на Windows 11. Tеstовите версии на операционната система показват, че ще бъде доста по-трудно да смените браузъра по подразбиране. Tази настройка ще е свързана с хората, които искат да сменят Microsoft Edge с алтернативен браузър като Google Chrome, Mozilla Firefox, Vivaldi, Opera и т.н. Всъщност компанията въвежда промени свързани с начина, по който се избират приложения по подразбиране в новата операционна система, информира TechSpot. След като изтеглите уеб браузър, който е различен от Microsoft Еdge ще трябва внимателно да следите съобщението на екрана. Когато се появи нотификация е необходимо да поставите отметка в "Always Use This App" полето. Ако не го направите следващият път, когато отворите линк ще се зареди отново в Microsoft Edge. Taка ще направите Microsoft Edge основния браузър по подразбиране не само за линкове в интернет, но също за .pdf, .svg и някои други популярни файлови формати. Със сигурност ще има доста хора, които няма да останат доволни от промените, които според Microsoft са генерирани след обратна връзка с потребителите. Остава възможността финалната версия на Windows 11 да предложи и други промени.