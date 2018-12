Качеството на звука на вашия компютър зависи от много неща – от хардуера на компютъра, от слушалките, от софтуера. Разбира се, ако не сте доволни от звука, най-добрия начин да го подобрите е като си купите нови слушалки или по-мощни високоговорители, но има някои настройки в Windows 10, с които може да започнете, за да видите дали нещата няма да се подобрят. За да получите достъп до настройките за аудиото в Windows 10, отидете на Settings > System > Sound. Можете също така да кликнете с десния бутон върху иконата на високоговорителя в „System Tray“ и да изберете „Open Sound settings“. След това изберете устройството, което искате да коригирате, като използвате падащото меню „Choose your output device“. Кликнете върху „Device properties“. В таба „Enhancements“, ще откриете три режима, с които може да експериментирате. Ето няколко полезни съвета от Make Use Of. 1. Bass Boost - Усилете баса По този начин ще увеличите най-ниските честоти, които чувате. За да направите това кликнете върху „Settings“. 2. Virtual Surround - Виртуален съраунд звук Ако имате стерео слушалки или два високоговорители, можете да активирате тази опция и Windows ще ви даде съраунд звук през тях. 3. Room Correction – препоръка за най-добрите настройки Тази опция е малко по-различна. Кликването върху „Room Correction“ ще отвори прозорец с информация. По същество този инструмент възпроизвежда тестови тонове през високоговорителите на компютъра. Той анализира тези данни, за да препоръча най-добрите настройки. 4. Loudness Equalization Тази последна опция се стреми да изравни разликите между най-високата и най-ниската точка на звука. По този начин силните звуци (като експлозиите във филмите) не са толкова силни, а тихите звуци получават тласък. Това може да направи гледането на филми по-приятно, но ще загубите динамичните различия в някои песни. След като проверите опциите, които искате да опитате, изберете Apply, за да видите резултата. Може да се наложи да рестартирате всички приложения, възпроизвеждащи аудио, за да приложите промени. Вижте какво да направим ако Windows 10 не се стартира