Разнообразната колекция от съдържание в Google Play е основната причина за интереса на хакерите към онлайн магазина на Android. През последните месеци многократно ставахме свидетели на различни заплахи, като този път изложени на риск са собствениците на смартфони на Samsung. Eксперти по сигурността на CSIS Security Group са открили наличието на фалшиво приложение, което обещава бързи ъпдейти за устройствата на компанията. Заглавието вече е изтеглено над 10 млн. пъти. Името на мобилното приложение е "Update For Samsung", като предназначението съгласо неговото описание да предлага фърмуер ъпдейти зза Android. След като завърши инсталацията, обаче потребителите са пренасочвани към специален уеб сайт, който ги таксува с пари за актуализацията, съобщава TheNextWeb. На практика собствениците на смартфони нямат какво да направят, за да спрат този процес и трябва да се съгласят да платят исканата от приложението "Update For Samsung" сума. Още по-неприятното е, че Google все още не са го изтеглили от онлайн портала. Добре е да знаете, че "Update For Samsung" предлага и годишен абонамент, който струва $34.99. Това означава, че в продължение на 12 месеца ще получават редовни фърмуер ъпдейти. Истината е, че разработчиците прибират въпросните пари без да ъпдейтват устройстватат. Системата за извършване на мобилно плащане заобикаля Google Play, което също е сигнал за наличие на проблем. Oще от Digital: Два лесни начина да гарантирате сигурността на смартфон с Android