Вашият iPhone няма да е смартфон, ако не може да изтегля приложения от App Store. Обикновено изтеглянето на приложения от магазина на Apple е изключително лесна задача, отнемаща секунди. Но може да възникнат проблеми. Ако нещата при вас се объркат и имате нужда от помощ, не пропускайте информацията на Make Use Of. По-долу ще откриете стъпките, през които трябва да преминете ако приложенията не могат да се изтеглят на вашия iPhone. 1. Тествайте вашата интернет връзка За да може вашият iPhone да изтегля приложения от App Store, той се нуждае от работеща интернет връзка. Най-добре е да използвате Wi-Fi връзка когато теглите приложения, за да пестите данни. Ако връзката е бавна или нестабилна, разберете как да отстраните неизправностите с вашата Wi-Fi мрежа. Ако обаче трябва да използвате данни за изтегляне на приложения, уверете се, че разрешавате на App Store да използва клетъчни данни на вашия iPhone: - Отидете до Settings –> Cellular. - Превъртете надолу до списъка с приложения и включете App Store. 2. Уверете се, че имате достатъчно свободно място Вътрешната памет на iPhone не се разширява. Ако вече сте запълнили устройството си със снимки, видеоклипове, музика и друго съдържание, може да се окаже, че нямате достатъчно свободно място за нови приложения. Когато това се случи, трябва да се появи предупреждение с надпис „Not Enough Storage.” Отидете на Settings –> General –> iPhone Storage, за да видите колко свободно пространство имате и разгледайте кои приложения използват най-много място. Има много начини да освободите пространство на вашия iPhone, ако трябва. 3. Актуализирайте вашите данни за Apple ID Дори ако изтегляте само безплатни приложения от App Store, трябва да имате валидна информация за плащане и данни за контакт, свързани с вашия Apple ID акаунт. Възможно е данните за плащане в акаунта ви да са изтекли, така че трябва да проверите дали трябва да ги актуализирате. Актуализирайте своите данни за Apple ID от приложението Settings на iPhone: - Отидете до Settings и докоснете името си в горната част на екрана. - Докоснете „Name, Phone Numbers, Email“, за да проверите или актуализирате вашите данни за контакт. - Докоснете „Payment & Shipping“, за да актуализирате данните си за плащане. 4. Променете датата и часа Колкото и странно да звучи, грешната настройка на дата или час може да е причината вашият iPhone да не изтегля или инсталира приложения от App Store. Това несъответствие причинява проблеми с комуникацията между вашето устройство и сървърите на Apple. За да коригирате датата и часа на вашия iPhone: - Отидете до Settings –> General –> Date & Time. - Включете опцията „Set Automatically“ или изберете „Time Zone“ за вашата локация ръчно. 5. Изключете ограниченията за съдържание и поверителност Ограниченията за съдържание и поверителност на iPhone ви дава по-голям контрол над настройките, приложенията или функциите, за да направите устройството безопасно за деца. Същите тези ограничения обаче могат да ви попречат да инсталирате нови приложения. Ето какво да направите: - Отидете до Settings –> Screen Time –> Content & Privacy Restrictions. - Ако бъдете подканени, въведете „Screen Time“ парола, която може да се различава от стандартната парола, която използвате за отключване на вашия iPhone. - Изключете всички „Content & Privacy Restrictions“ в горната част на екрана или променете следната настройка: докоснете iTunes & App Store Purchases > Installing Apps и изберете Allow, за да активирате инсталирането на приложения. 6. Спрете изтеглянето на приложението, след което го възобновете Докато приложението се изтегля, то трябва да се показва на началния екран като сива икона с кръг за напредък в средата. Докоснете го, за да спрете изтеглянето – ще се появи символ за пауза. Изчакайте няколко секунди, след което го докоснете отново, за да продължите изтеглянето. Освен това чукнете и задръжте или силно натиснете върху иконата на приложението, за да разкриете меню с бързи действия. Можете също да изберете „Pause Download“ или „Resume Download“ от това меню. Като алтернатива имате опция приоритетно изтегляне от менюто за бързо действие – „Prioritize Download“. Това е добра идея, ако вашият iPhone изтегля и друго съдържание, тъй като той дава приоритет на това приложение над всички други изтегляния. 7. Излезте от App Store, след това се логнете отново Когато излезете от App Store, той анулира всяко изтегляне на приложение което е в процес. След като влезете отново, трябва отново да изтеглите приложението от App Store. За да излезете от App Store от настройките на вашия iPhone: - Отидете до Settings –> iTunes & App Store. - Докоснете вашия Apple ID в горната част на екрана и изберете „Sign Out“. - Плъзнете нагоре от долната част на екрана (или кликнете двукратно „Home“ бутона на iPhone 8 и по-ранните версия). - Прекарайте пръст, за да затворите приложенията Settings и App Store. - Върнете се към вашите iTunes & App Store настройки и докоснете „Sign In“. - Въведете потребителското си име и паролата за Apple ID, за да влезете отново в App Store. 8. Затворете всички приложения и рестартирайте своя iPhone След като изтеглите приложение на вашия iPhone, то може да се появи като бяла икона със сиви линии, преминаващи през него. Това се случва, когато приложението не се изтегли или инсталира правилно. Обикновено можете да решите проблема, като рестартирате устройството си. Първо, прекарайте пръст нагоре от долната част на екрана (или кликнете двукратно ,Home“ бутона на iPhone 8 и по-ранните версия), за да видите App Switcher. Плъзнете всички приложения, за да ги затворите. След като затворите всички приложения, натиснете и задръжте бутона „Sleep/Wake“ с бутон за силата на звука (на iPhone X и по-нови версии на телефона). Ако имате по-стар iPhone, натиснете и задръжте бутона за захранването. Когато бъдете подканени, плъзнете, за да изключите вашия iPhone. Изчакайте 30 секунди след като се изключи, преди отново да натиснете бутона „Sleep/Wake“, за да го рестартирате. Вижте как да решим най-често срещаните проблеми с всички модели iPhone