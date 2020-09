Apple се оказаха в центъра на голям конфликт свързан с начина, по който управляват и контролират приложенията в своя онлайн магазин. Аpp Store често е обект на критики заради таксата от 30%, която разработчиците трябва да отделят своите приходи на компанията за дистринбуцията на заглавяита им. В миналото Spotify многократно са изказвали недоволството си от тази система, като през последните седмици това се случва и с Epic Games. Ситуацията между двете страни изглежда се задълбочава, тъй като 13 водещи разработчици на мобилни приложения стартираха нова инициатива с името "Coalfition for App Fairness". В нея участват имена като Basecamp, Match Group, Tile, Blix, Deezer, Epic Games и Spotify, информира TechCrunch. Целта на проекта е да се установи по-справедлива система за разпределяна на приходите, която предоставя и максимална свобода на самите потребители. В миналото всяка една от компаниите е изразяла негативно мнене срещу политиките на Apple в App Store, но създаването на "Coalition for App Fairness" им предоставя по-централизиран и координиран подход. Коалицията е създадена да привлече вниманието на всяка, компания независимо от размера и държавата, в която оперира. "Coalition for App Fairness" е само първата стъпка от въвеждането на унифицирани правила, които едновременно да улеснят разработчиците по цял свят и да предостваят най-доброто на собствениците на смартфони. Всеки бранд, който смята, че има желание да се включи може да стане част от инициативата и да допринесе на свой ред от развитието на коалицията. Създателите на "Coalition for App Fairness" очертават и три съществени проблема в настоящата система за приложeния в App Store. Първият от тях е свързан с регламентираната такса от 30%, които всеки разработчик трябва да плаща на Apple, включително и за вътрешните покупки. Следващият проблем е свързан с липсата на достатъчно свобода за потребителите, което ни води и до третия елемент от обвиненията срещу Apple, а именно, че контролирa Аpp Store, за да популяризира своите мобилни приложения и услуги. Oще от Digital: Защо се случва някои приложения да изчезват от Google Play и Аpp Store