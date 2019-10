Много е вероятно да използвате най-малко два различни календара в ежедневието си – един за служебните задачи и един за лични нужди. Може дори да имате окачен хартиен календар на стената. Разбира се, това постоянно „жунглиране“ не е никак удобно. Все повече хора вече използват Outlook и Exchange за всички свои нужди. Ако се чудите как да синхронизирате календара на Outlook със своя iPhone, не пропускайте информацията на Make Use Of. Инсталирайте приложението Outlook за iPhone Ако не искате да се забърквате с настройките на вашия iPhone, може да инсталирате приложението Outlook на Microsoft за iОS, за да синхронизирате календара си. Това също е добър вариант, ако предпочитате да не смесвате служебните и личните си задачи в едно и също приложение. За да започнете, отворете App Store на вашия iPhone и потърсете Outlook. След като намерите приложението, докоснете иконата му, след което докоснете бутона Get, за да започне изтеглянето. Outlook е напълно безплатно приложение. Как да използвате приложението Outlook за iOS? След като Outlook е инсталиран, намерете иконата му и я докоснете, за да стартирате приложението. Ще бъдете подканени да влезете с Microsoft или Office 365 акаунт. Ако трета страна е домакин на вашия Exchange акаунт, можете да използвате вашата информация за вход. След като влезете, ще видите основния екран на приложението. Подобно на десктоп версията на Outlook, Outlook за iPhone обработва поща, календари, контакти и други данни. За да стигнете до вашия календар на Outlook, докоснете иконата най-вдясно в лентата в долната част на екрана. Докосвайки иконата над лентата с дата в горната част на екрана, можете да избирате от различни изгледи. Синхронизирайте Outlook с приложението за календар на iOS Ако не искате да инсталирате още едно приложение, за да синхронизирате Outlook календара си с вашия iPhone, можете да добавите Outlook календара си по същия начин, по който добавяте всички други акаунти в телефона си. Това също е добра опция, ако искате да добавите календар само от Exchange акаунт към телефона си. Използването на опцията Outlook по-горе включва и данни за профила. Преди да започнете, уверете се, че разполагате с необходимата информация. За Microsoft Outlook и Office 365 хостинг акаунти ще ви трябва само вашето потребителско име и парола. Ако използвате корпоративен акаунт, може да се нуждаете от друга информация, включително адреса на сървъра. Функцията за автоматично откриване на Exchange обикновено се справя с това вместо вас. Настройте вашия Outlook акаунт Отворете приложението Settings на телефона си и превъртете надолу, докато не видите Passwords & Accounts. Докоснете опцията, а след това и Add Account в долната част на списъка с акаунти, които вече са на вашия iPhone. Сега изберете Exchange или Outlook.com в зависимост от типа на акаунта, който имате. Ако не сте сигурни, Exchange вероятно е правилният избор. Въведете имейл адреса и описанието си за акаунта си в Exchange или Outlook.com, след което изберете да използвате автоматично откриване или ръчно въвеждане на данните за акаунта. След като въведете информацията, приложението ще се опита да се свърже с вашия сървър. Ако всичко е успешно, ще ви бъде представен екран, който ви позволява да изберете какво искате да синхронизирате от сървъра. Активирайте опцията Calendar, както и всяка друга информация за акаунта, която искате да синхронизирате. Как да постъпим, ако синхронизирането не работи правилно? В повечето случаи вашият Outlook календар и други данни трябва да се синхронизират перфектно, независимо коя от горните опции сте използвали. Може обаче да се сблъскате с проблеми. Ако вашият iPhone календар не се синхронизира с Outlook, първо трябва да проверите състоянието на сървъра. Опитайте да отидете на страницата Microsoft 365 Service Health, за да проверите дали Outlook.com или Office Online работят нормално. Ако използвате Office 365 за бизнес или доставчик на Exchange от трети страни, може да се наложи да се свържете със съответната компания за информация относно състоянието на сървъра. В случаите, когато онлайн синхронизирането не работи, но наистина се нуждаете от информацията за календара си на телефона си, можете да синхронизирате чрез iTunes. За целта включете вашия iPhone към вашия Mac или компютър, работещ с iTunes. След това изберете иконата на устройството на iPhone и кликнете върху Info в менюто отляво. Превъртете надолу, докато не видите опцията Sync Calendars и се уверете, че е отметната. На macOS се уверете, че сте синхронизирали Outlook профила си в панела internet Accounts на Settings. В Windows, до опцията Sync Calendars, ще видите падащо меню. Тук изберете да синхронизирате с Outlook. Как да синхронизирате задачите си на Outlook? Ако използвате приложението Outlook за iPhone, нямате интегрирана поддръжка за задачи. Това се обработва от друго приложение на Microsoft, Microsoft To-Do. Потърсете и инсталирайте това приложение от App Store, след което влезте със същата информация, която сте използвали за Outlook. За тези, които използват Outlook календара с вграденото в iOS приложение Calendar, е още по-лесно. Изберете опцията Reminders, както и Calendars в Passwords & Accounts в приложението Settings. Сега ще можете да видите задачите си в Outlook в приложението Reminders. Вижте как да синхронизирате Google Calendar с iPhone