Много хора гледат видеоклипове на своя iPhone или iPad. Но въпреки че плейърът по подразбиране е достатъчно добър за гледане на вашите лични видеоклипове, ако планирате да гледате филми и телевизионни предавания, ще ви трябва нещо с повече функции. За щастие, обции за iOS видео плейъри в App Store не липсват. Но кой от тях да използвате? Кой е най-добрият видео плейър за iPhone и iPad? Може би ще успеете да си отговорите на тези въпроси след като разгледате информацията на Make Use Of. VLC (безплатно) Независимо за коя платформа става въпрос, VLC винаги се появява като един от най-добрите налични видео плейъри. iOS не прави изключение. Приложението поддържа огромен брой видео формати, включително всички най-разпространени кодеци. Важно за потребителите на Mac и iOS е, че VLC поддържа и AirPlay видео и аудио стрийминг. PlayerXtreme Media Player (безплатно, покупки в приложението) PlayerXtreme Media Player е широко използван видео плейър за iPhone и iPad. Той има един от най-обширните списъци с функции. Поддържат се всички основни файлови формати, включително 3GP, ASF, DIVX, M2P, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGV, PS, QT, VOB, WEBM, и VIDEO_TS. Можете също да стриймвате съдържание от NAS устройства, Windows и Mac компютри, DLNA устройства и дори Kodi. Поддържат се както AirPlay, така и Google Cast и можете да използвате приложението за изтегляне на субтитри за вашите телевизионни предавания и филми в реално време. PlayerXtreme Media Player има безплатна и Pro версия ($7). KMPlayer (безплатно) KMPlayer е страхотно приложение за всеки, който иска да гледа видео съдържание с висока резолюция. Можете да го използвате за гледане на 4K, UHD и FHD видеоклипове (стига вашият модел iPhone да го поддържа). На теория приложението може също да възпроизвежда 8K съдържание, но Apple все още не продава продукти, които поддържат 8K видео. Видео плейърът работи с повече от 60 видео формата, включително MP4, MOV, REC, TOD, VRO, WTV, AVI, GVI, M4V, WMV, VOB, MT2S, MPEG, NSV и MKS. Освен това поддържа повече формати за субтитри от почти всеки друг видео плейър за iPhone и iPad. Форматите включват SSA, ASS, SMI, TXT, MPL, PJA, VTT и SRT. Infuse (безплатно, покупки в приложението) Infuse е друго приложение, над което трябва да помислите, особено ако красивият дизайн е важен за вас. Поддържаните файлове са MP4, M4V, MOV, MKV, AVI, WMV, MTS, ISO, VIDEO_TS, FLV, OGM, OGV, ASF, 3GP, DVR-MS, WEBM и WTV. Можете да гледате локално запазени видеоклипове, но също така можете да използвате Infuse за стрийминг на видеоклипове от външни източници като вашия Mac, компютър, NAS устройство, Wi-Fi твърд диск, DLNA устройство или дори Plex и Kodi. Infuse има интеграция с AirPlay и Google Cast, безплатни субтитри, предоставени от OpenSubtitles.com и др. Infuse също така може да се похвали с Trakt интеграция. За тези, които не знаят, Trakt е като Last.fm за филми и телевизионни предавания. Той регистрира това, което сте гледали, синхронизира се на вашите устройства и предоставя препоръки въз основа на вашите навици на гледане. GPlayer ($ 3, налична покупка в приложение) GPlayer има функция за Wi-Fi качване. Тя ви позволява да прехвърляте видео файлове между вашия компютър и устройството си чрез Wi-Fi, за да можете да ги гледате, когато нямате интернет връзка. Особено за потребителите на Windows това е един от най-добрите начини за прехвърляне на видео файлове от компютър на iPhone или iPad. Други важни функции включват поддръжка на AirPlay, поддръжка на жестове и интеграция с iTunes. Типове файлове като AVI, WMV, RMVB, ASF, H264, MKV, TS и M2TS могат да се възпроизвеждат в приложението. Поддържа се и множество формати на субтитри, включително SMI, ASS, SUB, SRT и TXT. Вижте най-добрите iOS и Android приложения за редактиране на видео