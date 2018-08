Google обработва милиарди търсения на ден, но колко от тези търсения действително помагат на хората да намерят това, което наистина търсят? Невъзможно е да разберем със сигурност, но има много инструменти, които са на разположение и трикове, които помагат да се ограничат милионите резултати от търсенето ви в нещо по-лесно управляемо. Съветите на Android Authority ще ви помогнат да търсите в мрежата като професионалити. Филтри Когато въведете дума или фраза за търсене, търсенето автоматично по подразбиране става за категорията „Всички“. Един бърз начин да премахнете няколко ненужни линкове от резултати е като изберете филтър – Изображения. Новини, Видео, Карти, Книги и т.н. Можете също така да натиснете „Инструменти“, за да отворите втори набор от филтри, които се променят в зависимост от типа съдържание. Например инструментите за търсене на изображения включват уникални опции за филтриране по размери, цвят и права за използване. Подробно търсене Потребителите на настолни компютри, които искат да ограничат резултатите си още повече, могат да използват разширено търсене. Функцията „Advanced Search“ се намира в таба Settings. Advanced Search има две секции. Първата предлага няколко полета, за да прецизирате думите си за търсене – като точна дума, изключване на думи и диапазони от номера, без да е необходимо да въвеждате преки пътища. Другата секция осигурява филтри, базирани на по-широки критерии. За търсения на уебсайтове можете да филтрирате по език, регион, дата на последна актуализация, сайт или домейн, термини, SafeSearch, ниво на четене, тип файл и права за използване. Ако търсите изображения, може да филтрирате резултатите по размер, съотношение, цвят, тип, сайт или домейн, тип на файла, SafeSearch и права за използване. Разширеното търсене е чудесно за потребителите на настолни компютри, но това е доста тромава процесура, която всъщност не включва всички опции за оптимизиране на търсенето, с които разполагате. Освен това не работи на мобилни устройства. За щастие, Google предлага куп шорткъти и други трикове за бързо и ефективно търсене, които работят на всяка платформа. Ето някои от тях: 1. Точно съвпадение – можете да търсите за точна дума или фраза, като използвате кавички, които обхващат последователно цитираните думи, например „безплатни приложения за Android“. 2. Изключване на думи – ако добавите знак минус или тире преди някоя дума, тя ще бъде изключена от резултатите, например „илон –мъск“. 3. Карта Жокер - използвайте символ "*", ако не можете да си спомните една или повече ключови думи от фразата, с която искате да търсите. Това е особено полезно, ако се опитвате да намерите заглавие на филм, книга или песен. Може да се използва и за търсене на сродни думи (например "телефон *" ще покаже резултати смартфони, телефони, мобилни телефони и т.н.). 4. Комбинирани търсения - използвайте "OR", за да комбинирате две думи за търсене в едно търсене, например „Apple OR Samsung“. 5. Търсене на синоними – използвайте символа "~" преди дадена ключова дума. 6. Цифров диапазон – поставете две точки между две цифрови стойности, за да търсите в този обхват. Комбинирайте това с валутните символи, за да зададете ценови диапазон за някой продукт, например лаптоп $300..$500 7. Тип файл - използвайте оператора "file:", за да ограничите резултатите до точен тип файл. Търсене в сайт Знаете ли, че можете да заобиколите полетата за търсене, които повечето уеб сайтове имат и да използвате Google? Ако търсите точен резултат да речем, от нашия уебсайт, използвайте „site:“, за да ограничите резултатите от търсенето само до страниците на Digital, тоест, „site:digital.bg“ смартфони. Можете също така да научите повече за даден уебсайт, като добавите „info:“ пред адреса или да видите кеширана версия с командата „cache:” А ако използвате „link:” ще намерите други уеб сайтове, които са свързани с конкретен URL адрес. Друга възможност е да намерите уебсайтове, които предлагат подобни теми с командата „related:” Незабавни отговори Google Search е една интелигентна „бисквитка“ – до толкова, че понякога отговаря на въпросите ви, без да е необходимо да кликвате върху линк в един сайт. Вероятно вече сте виждали различни полета в горната част на резултатите по време на търсената си. Някои от тях са безкрайно полезни, другите – малко забавни. Те по същество привличат текст от уебсайтове, за да отговарят на често задавани въпроси от потребителите. Колкото и полезни да са незабавните отговори, винаги си заслужава да проверите източника и отговора, преди да ги приемете за абсолютно верни – алгоритмите на Google не винаги са точни. Това, от което наистина трябва да се интересувате са интерактивните полета, които могат да бъдат извикани със специфични термини. Тези инструменти често могат да бъдат достатъчно полезни, така че няма да ви се налага да отваряте друго приложение. Ето някои от тях: 1. Калкулатор – извършете търсене с „calculator” или въведете уравнение. 2. Дефиниция - въведете „define“, последвано от дума или фраза, за да разберете каква е дефеницията им според речника. Друга възможност е да въведете „etymology“, последвано от дума, за да видите нейната история и произход. 3. Конвертиране - използвайте структурата на заявката „[единица 1] to [единица 2]“, за да конвертирате валута, време, разстояние, скорост, тегло, температура и много други, например dollars to euros. 4. Таймер / хронометър – въведете “timer [минути]” за да зададете таймер. Ако предпочитате хронометър, въведете „stopwatch”. 5. Карти, транспорт и полети – използвайте структурата на заявките "[местоположение 1] to [местоположение 2]" за Google Maps поле, показващо опции за транспорт с автомобил, автобус, влак, пешеходен и велосипед. Ако двете местоположения са в различни държави, ще видите и информация за полети с Google Flights. Вижте 5 полезни услуги на Google, които може би не знаете