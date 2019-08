Google Chrome е най-популярният браузър с огромна разлика пред своите конкуренти. Въпреки това не е гаранция, че няма да изпитате проблеми, докато работите с него. Много често Google са обвинявани, че Chrome изразходва твърде много системни ресурси, което в повечето случаи се дължи на рекламните скриптове на компанията. Един от последните доклади на The Washington Post дори определи уеб браузъра като "софтуер за наблюдение и следене на потребителите", предаде Mashable. Това не е първият път, в който Google са обвинявани, че толерират своите бизнес интереси пред сигурността на потребителите. Именно заради това доста хора предпочитат да преминат към конкурентен браузър, като в повечето случаи избора им е свързан с Mozilla Firefox. Заглавието се разработва от неправителствена организация, която не разчита на личните ни данни, за да генерира приходи и дори ни защитава от подобни практики. Моzilla Firefox не отстъпва на Google Chrome и дори го превъзхожда. За да синхронизирате отметките си е нужно да отворите последователно "Bookmarks>Show Bookmarks" във Firefox. Кликнете върху "Import Data From Another Browser". Повечето разширения и блокери на реклами за Chrome са достъпни и в онлайн магазина на Firefox. Ако искате да направите Mozilla Firefox да е браузъра по подразбиране просто кликнете върху "Preferences" в менюто и изберете опцията "Make Default". Така всеки линк вече ще се отваря в Mozilla Firefox, а не в Google Chrome. Още от Digital: Oсем лесни начина да синхронизирате информацията си в Мozilla Firefox и Google Chrome