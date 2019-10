Microsoft Defender предлага защита в реално време от вируси и злонамерен софтуер на Windows 10 компютъра ви. Това е най-добрият и силно препоръчван наличен антивирусен софтуер за Windows машината ви. Има обаче някои крайни случаи, при които може да се наложи да деактивирате Defender, за да изпълните някоя задача, която вашият компютър не ви позволява да направите. Как да деактивирате и активирате отново Windows Defender в Windows 10 ще разберете от информацията на MS Power User. Как да деактивирате и активирате отново Windows Defender на Windows 10, използвайки Windows Security? 1. Отворете Start -> Windows Security. 2. Кликнете върху „Virus and Threat Protection“. 3. Под „Virus and Threat Protection Settings“, кликнете върху „Manage Settings“. 4. Потърсете опцията „Real-Time Protection“ и я изключете. 5. За да активирате отново Microsoft Defender, повторете стъпките от 1 до 4 отново, но този път включете опцията. Как за постоянно да деактивирате Microsoft Defender на Windows 10 с помощта на системния регистър? 1. Отворете Registry Editor като извършите търсене с „regedit“ в Search Bar. 2. Копирайте и поставете следното в новата адресна лента (ако сте на по-старо устройство, отидете до там ръчно): HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender 3. Кликнете с десния бутон върху иконата на папката Windows Defender и изберете New- > DWORD. 4. Назовете този ключ „DisableAntiSpyware“ и го запазете. 5. Кликнете двукратно върху „DWORD“, за да отворите изскачащ прозорец и да промените DWORD стойността от 0 (disabled) на 1 (enabled). 6. Запазете промените и рестартирайте компютъра, за да ги приложите. За да се върнете, повторете стъпките, но променете стойността „DWORD“ обратно на 0. Не забравяйте, че е най-добре да не изключвате защитата в реално време на Windows за твърде дълго време. Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви