Windows има заслужена репутация, че забавя компютъра ви във времето. Наистина, Windows 10 е много по-добър от предишните версии на платформата, но проблемът все още се появява. За щастие, можете да ускорите хард диска на компютъра си с помощта на приложения за оптимизация на хард диска. Ето как според Make Use Of може да подобрите скоростта и ефективността на хард диска си. Windows Optimize Drives Windows Optimize Drives е вграден в системата инструмент, който анализира вашата система за проблеми с дефрагментацията, след което ги коригира. Той може да се изпълнява в автоматичен режим, за да проверите дали е така отидете на Start –> Windows Administrative Tools –> Defragment and Optimize drives. Маркирайте диска, който искате да коригирате, след което кликнете върху „Analyze“ или „Optimize“, в зависимост от функцията, която искате да извършите. За да сте сигурни, че планирането е настроено правилно, кликнете върху „Change settings“ и сложете отметка в квадратчето до „Run on schedule“. Microsoft препоръчва да стартирате инструмента веднъж месечно. Disk SpeedUp (безплатно) Disk SpeedUp е инструмент на трета страна, който може да увеличи скоростта на хард диска ви. Той ще анализира, дефрагментира и оптимизира всички дискове, които са свързани към вашата машина. Disk SpeedUp има малко повече функции от вградения инструмент на Windows. Например, Disk SpeedUp може автоматично да изключи вашия компютър след приключване на процеса на дефрагментиране. В допълнение, Disk SpeedUp има по-добри визуални изображения от инструмента на Windows. Windows Device Manager Ако искате да увеличите скоростта на четене / запис на диска, друг инструмент на Windows, който си струва да използвате, е Device Manager. Можете да го използвате, за да сте сигурни, че опцията Write Caching е включена. Write caching позволява на вашия компютър да съхранява данни в кеш паметта, преди да бъдат записани на хард диска. Тъй като компютърът може да записва данни в кеш паметта много по-бързо, отколкото на хард диска, цялостната производителност на четене / запис на диска се подобрява. Не забравяйте обаче, че данните в кеш паметта са само временни. За да включите функцията в Windows, изпълнете следните стъпки: 1. Кликнете с десния бутон върху менюто „Start“ и изберете „Device Manager“. 2. Кликнете върху „+“ до „Disk drives“. 3. Кликнете с десния бутон върху диска, който искате да промените. 4. Кликнете върху „Properties“. 5. Изберете таба „Policies“ в горната част на новия прозорец. 6. Сложете отметка до „Enable write caching on the device“. IOBit Advanced SystemCare (налична е безплатна и платена версия) IOBit Advanced SystemCare предлага функции като задълбочено почистване на системния регистър, наблюдение в реално време, оптимизация на браузъра и оптимизация на зареждането на системата. Razer Cortex (безплатно) Ако се чудите как да ускорите още повече хард диска си, вижте Razer Cortex. Инструментът е специално разработен за геймъри, които искат да изтръгнат максимума от своите системи. HDD оптимизаторът е разделен на две части – System Booster и Game Booster. System Booster ще почисти нежеланите файлове, историята на браузъра ви и системния ви кеш. Game Booster ще дефрагментира игровите файлове (стига те да са на хард диска, а не SSD), ще оптимизира конфигурацията на вашата система за игри и ще деактивира фоновите процеси, които могат да повлияят на производителността на играта. Ashampoo WinOptimizer (безплатно) Последният инструмент, който може да използвате за подобряване състоянието на хард диска е Ashampoo WinOptimizer. Инструментът се определя като „швейцарското ножче за вашия компютър.“ Той може да планира задачи за поддръжка и оптимизация, да сканира за нежелани файлове, да коригира повредени записи в регистъра и да почиства бисквитките на браузъра ви. Отделно можете да добавите допълнителни модули към приложението, които са 38. Вижте как да сканирате и почистите хард диска си в Windows 10