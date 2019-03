Всичко, което Play Store прави с приложенията на вашия телефон, преминава през Google Play Services. Тази връзка указва на вашия телефон кога да актуализира приложенията и въвежда нови функции и настройки в Google Play. Накратко: трябва да актуализирате Google Play Services. Google Play Services е приложение, което е много тясно свързано със самата Android система, което позволява на вашия смартфон да се възползва от най-новите версии на приложенията и от пачовете за сигурност, без да се налага да надграждате до последната версия на Android. Въпреки объркващите имена, това се различава от Google Play Store, където човек може да има достъп, да купува и изтегля медии като приложения и игри. Информацията на Android Pit ще ви помогне да разберете как и защо трябва да актуализираме Google Play Services. Какво ново предлага последната версия на Google Play Services? Повечето от актуализациите са малки промени, като например оптимизиране на аспектите, свързани с реклами, игри, фитнес и т.н., и превръщането на цялостното функциониране на екосистемата на Google в по-ефективно и стабилно. Поддържайте Google Play Services актуализирани, защото по този начин може да се погрижите за издръжливостта на батерията на телефона ви и за офлайн услугите. Най-лесният начин винаги да имате инсталирана най-новата версия на Google Play Services е като следите страницата на софтуера в Play Store. Инсталирайте Google Play Services Потребителите, които искат да са абсолютно сигурни, че разполагат с най-новите актуализации или искат да получат достъп до бета версия или да тестват различни версии на Google Play Services, може да използват по-технически метод. Той може да е полезен за разработчиците на приложения или за всички, които имат софтуерна грешка, която блокира нормалното обновяване на Google Play Services. Първо, трябва да знаете коя версия на Android имате. За целта отидете в Settings > About Phone (или само About за някои устройства) и потърсете Android Version или Software information. След това ще трябва да проверите кои приложения могат да се инсталират от неизвестни източници. 1. Отидете в Settings –> Apps. Намерете приложението, от което ще инсталирате – обикновено мобилния ви браузър или файловия браузър. Докоснете го. 2. Превъртете надолу, докато видите раздела Advanced. Там трябва да намерите „Install unknown apps“. Докоснете опцията и сложете отметка до „Allow from this source“. След това трябва да разберете коя версия на Play Services е подходяща за вас. Тук ще имате нужда от номер на версията ви на Android. Всяка Google Play Services версия завършва с три цифри. Тези три числа са за версия на Android, архитектура на процесора и точки на инч (DPI). Можете да проверите текущата версия на Google Play Services като отидете на Settings > Apps > All tab > Google Play Services. Първото число е за номера на Android версията ви: 0 = Android 4.4.4 и по-стари 2 = Android 5.0 и 5.1 (започвайки с Google Play Services v8) 4 = Android 6.0 и по-нови версии (Note: 4 = Android 5.0 и 5.1 за версии на Google Play Services преди v8) 7 = Android 5.0 8 = Android TV Второто число е архитектурата на процесора: 1 = armeabi 3 = armeabi-v7a 4 = arm64-v8a 7 = x86 Третото число е за DPI на екрана на устройството ви (точки на инч): 0 = униврсално 2 = 160 dpi 4 = 240 dpi 6 = 320 dpi 8 = 480 dpi Като имате предвид всички тези данни, от снимката по-горе можете да разберете, че устройството е Lollipop с ARMv8 чип с 320 DPI на дисплея. Ако искате да направите нещата по друг начин и да разберете кой номер трябва да търсите, просто вземете CPU-Z, който ще ви каже вашата CPU архитектура и DPI. Добрата новина е, че след като разберете тази информация, тя няма да се промени, докато не си купите нов телефон. Изтеглете Google Play Services APK Сега трябва да изберете правилната версия на Google Play Services въз основа на информацията, която току-що събрахте. Можете да намерите най-новите версии на Google Play Services в APK Mirror, от тук може да изберете правилната версия за вашето устройство. След това просто изтеглете и инсталирайте Google Play Services на телефона си. Вижте какво трябва да знаем за Google Play Services