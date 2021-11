Google постоянно ъпдейтват приложението за видеокразговори, за да го превърнат в по-атрактивено решение за обикновените и бизнес потребителите. Интеграцията с Gmail също улеснява стартирането и присъединяването към видео разговори в Google Meet. Водещ акцент е възможността да общуваме с големи групи от хора, което е подходящо за дистанционна работа и обучение. Опитите на Google в тази сфера продължават, тъй като сега потвърдиха официално, че увеличават лимита за участници в разговори в Google Meet до 500 души. Актуализацията скоро ще бъде налична за всички представители на Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus и Educational Plus плановеете, съобщава 9to5google. Трябва да отбележим също, че новият лимит е различен от функцията за стрийминг в приложенията, при която видеото може да се гледа на живо от 100 хил. души. Персоналните акаунти в Gmail ще продължат да бъдат ограничени до видеоконференция с не повече от 100 потребители, което в повечето случаи е достатъчно. Разпространението на ъпдейта се очаква до дни да обхване всички съвместими акаунти. Още от Digital: Google Meet вече ще ни информира когато предизвикваме ехо в разговорите