PC геймърите никога не са били по-добре. Не минава ден без нова игра да се появи на пазара. Мислите, че това удоволствие е скъпо? Не е задължително, тъй като има някои невероятни безплатни компютърни игри. От Make Use Of са съставили списък с най-добрите безплатни компютърни игри за 2019г. Ето кои заглавия влизат в него: 1. Apex Legends Apex Legends е безплатна игра на Respawn Entertainment, която стартира през февруари 2019 година. Играе се на сравнително малка карта, срещите в Apex Legends често са бързи, близки и обикновено унищожителни. Това не означава, че няма да преминете към последните няколко отбора. Можете да се скриете, когато пръстенът се затегне около вас. 2. Dwarf Fortress Dwarf Fortress може би е най-интригуващата, очарователна и вбесяваща игра, която някога е правена. Разработчиците ѝ, Bay 12 Games, продължават да обновяват Dwarf Fortress но не искат пари от играчите. Целта ви е да опазите колонията си джуджета живи, щастливи, нахранени и трудоспособни. 3. Path of Exile Първоначално издаден през 2013 година, Path of Exile продължава да получава редовни актуализации и сега е сред най-добрите безплатни игри за 2019 година. За геймърите, които обичат Diablo, Path of Exile е фантастичен заместител. 4. Duelyst Duelyst е чудесна игра с карти. В Duelyst имате тесте от карти, принадлежащо на една от шестте фракции. Вие изграждате тестето си около един шампион, който има уникално умение. Някои от картите ви също имат специални способности и можете да отключите по-мощни и специализирани карти, колкото повече играете. След като вашето тесте с карти е готово, започвате да играете срещу противник. 5. StarCraft II През 2017 година Blizzard направи играта StarCraft II безплатна. Това означава, че една от най-добрите игри в реално време (RTS) за всички времена сега е безплатна. 6. Planetside 2 Вие се биете, за да си осигурите различни части от огромни карти, където се сражават стотици играчи, като битките стават по земя и въздух. Играчите могат да персонализират своя клас, системата за развитие е наистина добре измислена, а графиката е приятна. Можете да участвате в една битка в продължение на часове, да излезете за няколко часа за да си починете , след това да влезете отново и да намерите същата битка. 7. Forza Motorsport 6: Apex Серията Forza има силна репутация за своите трасета и фантастични модели на автомобили, и Forza Motorsport 6: Apex няма да ви разочарова. Общо 63 коли ще се състезават в 12 различни събития.