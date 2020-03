За да могат повече хора да работят от вкъщи и да имат повече възможности за забавление, редица доставчици на телевизия увеличиха безплатно телевизионните си канали. Същата практика има и при родните телеком, като при тях потребителите получават още безплатни пакети с разговори и мобилен интернет. Ето какви са бонусите при при трите родни телекома и как да се възползваме от тях.

Теленор



ОТ 18 март до 18 април Теленор ще даде на клиентите си 1000 минути за разговори с всички мрежи в България, като това се активира с безплатен SMS с текст "1" до кратък номер 1234. Допълнителен пакет от 10 000 MB на максимална скорост пък се получава през специален банер в приложението MyTelenor. Пакетите са валидни за 30 дни от датата на активиране и са еднократни. В добавка клиентите на абонаментни планове ще получат безплатен достъп за същия период до всички дигитални услуги на оператора - Deezer, HBO GO, Play Diema Xtra и др.



А1



Като част от кампанията на А1 за дигитална солидарност, в рамките на 30 дни (считано от 16 Март) , компанията ще предостави безплатно на своите ТВ клиенти над 200* ТВ канала. Те ще бъдат отключени за клиентите, без значение на какъв абонаментен план са били преди извънредното положение. От 18 март пък частните клиенти, както и бизнес клиентите, обслужвани от личен консултант, ще могат да се възползват от еднократен бонус пакет от 10 000 MB мобилен интернет на максимална скорост, независимо дали имат абонаментен план или са на предплатена услуга. За да се възползват от пакета, абонатите трябва само да се регистрират и да влязат в мобилното приложение Моят А1 или в секцията на Моят А1 на A1.bg и да активират пакета от специалната секция “Добави МВ”. Пакетът ще важи за 30 дни след активирането му.

Виваком



Също 16 март абонатите на Виваком могат да вземат 10 000 МВ мобилен интернет на максимална скорост, като го активират от приложението My VIVACOM. От 20 март до 20 април, потребителите получават още 2000 МВ, които са валидни за използване всеки уикенд на конкретната седмица. Te също могат да се заявят в My VIVACOM. От 17 март абонатите на Виваком ще получат и още 2000MB, ако платят месечната си фактура през My VIVACOM. Като тозобем от данни може да се използва или да подари на близки и приятели. Всички потребители ще могат да се възползват безплатно и от фирмената VIVACOM Видеотека.

Очаквайте още бонуси от родните телекоми, които са съпричастни с извънредното положение и ни съветват да си останем по домовете.