Компанията представи специална секция в своята търсачка, която е предназначена да следи разпространението на Covid-19. Потребителите могат да получат актуална информация за вируса, за случаите в различни страни и друга допълнителна информация в Microsoft Bing. По този начин може да си спестите ценно време да сърфирате в интернет и да селектирате данни от много различни източници. Новият тракер е разработен за броени дни от инженери на компанията, които заради коронавируса вече са започнали да работят от домовете си, съобщава ZDNet. За да изпробвате сами възможностите на новия портал е необходимо да отворите линка "bing.com/covid" в предпочитания от вас уеб браузър. Първото нещо, което вероятно ще ви направи впечатление е интерактивната карта, на която с големи червени кръгове са показани държавите с най-голям брой инфекции. Ако кликнете върху съответната икона ще можете да разберете повече детайли за инфекциите в съответната страна. В лявата част на интерфейса има специален панел, с който допълнително да видите подробни данни за разпространението на коронавируса. От компанията уточняват, че алгоритмите им селектират информация публикувана от достоверни източници като European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), World Health Organization (WHO) и US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Данните се актуализират много пъти на ден, като Microsoft се надяват да помогнат с полезна информация на много потребител. Най-важното в неприятната ситуация заради Covid-19 е да запазите самообладание и да не се поддавате на паника, за да предпази себе си, както и и своите близки по най-добрия начин от коронавируса.