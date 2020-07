Uber официално потвърдиха, че са се съгласили да придобият бизнеса на Postmates Inc. Финансовите параметри на сделката ще достигнат до $2.65 млрд. и включват единствено акции. Основният мотив за инвестицията е желанието на Uber да конкурират по-успешно DoorDash Inc., които в момента са най-голямата верига за доставки на храна в САЩ. В същото време Postmates не разполагат с толкова голяма мрежа от клиенти, но въпреки това се радва на голяма популярност в Лос Анджелис, както и в други градове в югозападната част на страната. Тези райони могат да се превърнат в сериозен източник на приходи за Uber Eats и да засилят позициите им за сметка на Door Dash. Припомняме ви също, че разговори между Uber и Postames са провеждани многократно през последните четири години. В крайна сметка двете компании са намерили допирни точки и ще продължат да се развиват заедно, за да се превърнат в лидер на пазара за доставки на храни. След като новината, че Uber ще платят $2.65 млрд. за купуването на Postmates стана публично достояние това предизвика 4% ръст в акциите на компанията на борсата, които се търгуват за $30.68, съобщава Bloomberg. Настоящата сделка става факт няколко седмици след като разговорите за придобиването на GrubHub се провалиха, тъй като Uber бяха изпреварени от Just Eat Takeaway. За тази привилегия бяха платени $7.3 млрд., което е и конкретния мотив Uber да насочат вниманието си км Postmates. Tази компания е основана преди девет години и се превърна в една от първите вериги, предлагащи възможност за поръчване на храна, чрез мобилно приложение. Интеграцията на Postmates към Uber Eats ще има ключово значение за бъдещото присъствие на Uber в този сектор. През първото тримесечие на годината компанията отчете 54% ръст в доставките на храна. Привличането на сегашната аудитория на Postmates и навлизането на повече локации може да превърне Uber Eats в още по-важна част за бизнеса на компанията. Още от Digital: Бивш служител на Google и Uber може да плати $8.5 млн. заради издване на търговски тайни