YouTube предлага разнообразна колекция от стотици милиони видео клипове, което изисква допълнителни усилия, за да се гарантира качеството на съдържанието. Google също така се опитват да предпазят най-младите потребителите от възпроизвеждането на клипове, които не са подходящи за тях. Въпреки това най-популярната платформа за видео в интернет стана причина за налагането на глоба в размер на $170 млн. за нарушаване на правилата заложени в Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

Санкцията принуди компанията да въведе важни промени, които ще засегнат собствениците на канали в YouTube. Taка например авторите на съдържанието вече ще трябва да се съобразят с изискването да упоменат дали клиповете, които качват са подходящи за деца. В този случай разполагат с две опции: "Маde For Kids" и "Not Made For Kids". Клиповете, които спадат към втората категория ще бъдат третира по различен начин от Google заради спецификата на показваното съдържание, съобщава TechSpot.

Компанията ще ограничи достъпа до секцията за коментари и уведомленията показвани от тези видео клипове. YouTube също така ще събира по-малко информация за потребителите, които гледат "Маde For Kids" съдържание. Новите правила ще се отразят и на таргетираните реклами, които ще бъдат силно ограничени в клиповете за деца. Изискванията вече са въведени в употреба и ще се отразят на голям брой видео клипове в платформата. Google също така ще продължат да промотират YouTube Kids версията на услугата.

