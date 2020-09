Случвало ли ви се е да искате да инсталирате дадено приложение, но да не успявате понеже Android телефона ви е изчерпал мястото за съхранение? За щастие, това лесно може да се поправи. Не можете да направите нищо относно системните си файлове, но можете бързо да освободите скъпоценни ресурси, като последвате съветите на PC World. Изчистете всички кеширани данни за приложението Ако влезете в настройките на телефона и посетите Apps storage екрана ще забележите, че всяко приложение има свой скрипт от „кеширани“ данни. Тези данни по същество са само нежелани файлове и спокойно могат да бъдат изтрити, за да се освободи място за съхранение. Изберете приложението, което искате, след това раздела Storage и докоснете бутона „Clear Cache“. Укротете вашия браузър Chrome Всеки път, когато посещавате сайт, той съхранява данни за по-бързо зареждане и тези дании се трупат във времето. За да оправите нещата, отворете Chrome на Android телефона си, докоснете менюто в горния десен ъгъл и отворете „Settings“. След това отидете на „Site Settings“ и превъртете надолу до „Storage“. В долната част на екрана ще видите опция „Clear site storage option“. Докоснете я. Изпразнете вашата папка „Downloads“ Точно както вашия компютър и Android устройството ви има папка където съхранява нещата, които изтегляте. На повечето телефони може да я откриете в приложението Files. Струва си да посетите тази папка и да сортирате изтеглените файлове по размер. Започнете с изтриването на тези файлове, които заемат най-много място. Ако имате нужда от тях може да ги преместите на компютъра си. Изтрийте снимките, които вече са архивирани Една от най-добрите функции на приложението Googlе Photos е способността му да архивира цялата ви фотобиблиотека във вашия Google акаунт. След като снимките ви са в облака, спокойно може да ги изтриете от телефона си, за да освободите място. Отворете приложението Photos, докоснете трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл на екрана, след което докоснете „Free up space“. Приложението Photos ще ви информира колко снимки може да изтриете от локалното хранилище и колко място ще освободите. Докоснете „OK“. Решете дали имате нужда от изтеглената музика, филми и подкасти Медийните файлове заемат най-много място на телефона ви. За щастие, те са лесни за намиране и премахване, ако решите че нямате нужда от тях вече на телефона си. Влезте в „Settings“ и посетете таба „Storage“. Проверете папката „Audio and Video“, за да видите дали има файлове, които могат да бъдат изтрити. Освен това проверете вашите отделни стрийминг приложения за всички изтеглени файлове. Това включва Spotify, Netflix, YouTube Music или всяко друго приложение, което използвате, тъй като файловете може да се съдържат в самото приложение. Изтрийте картите, които сте изтеглили за офлайн ползване Можете да проверите колко място заемат вашите офлайн карти, като докоснете бутона за менюто в горния ляв ъгъл на основния интерфейс на Google Maps, след което докоснете Offline. Мястото, използвано от всяка офлайн карта, се показва под името ѝ. Докоснете картата и докоснете „Delete“. Деинсталирайте приложенията, които не използвате Не е тайна, че на повечето Android телефони обикновено има инсталирани твърде много приложения, много от които са използвани само веднъж или дори никога. Решението, разбира се е да изтриете някои от тези приложения - в идеалния случай тези, които използвате най-малко. За да намерите списък на всички приложения на вашия телефон, отворете приложението Play Store, докоснете бутона за меню в горния десен ъгъл на екрана, докоснете „My apps & games“, след което отворете таба „Installed“. Отворете таба „Manage your apps“. На следващата страница ще видите списък на вашите приложения, сортирани по това колко често ги използвате и можете лесно да изтриете тези, които вече не са ви необходими. Използвайте инструментите за съхранение на телефона си Ако телефонът ви работи с Oreo, може да се възползвате от страхотните вградени инструменти за проследяване и управление на лимитите ви за съхранение. Отворете „Setting“ и преминете към таба „Storage“. Преминете през отделните секции, за повече подробности и възможности за управление на паметта на вашия телефон. Освен това има бутон „Free up space” разположен в горната част на „Storage manager“ на Oreo. Докоснете го и ще видите списък на изтегляните и често използвани приложения, както и опция за изчистване на всички снимки и видеоклипове, които вече са архивирани в облака. Вижте коя облачна услуга предлага най-много място за съхранение