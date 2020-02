YouTube e обект на постоянни ъпдейти от страна на Google, които промениха значително интерфейса на услугата. През последните месеци видяхме премиерата на нова секция за коментари, както и на масовото разпространение на "Dark Mode" режим. Следващата стъпка в модернизирането на видео платформата е спирането на класическия интерфейс на YouTube. Това ще се случи в следващите няколко седмици, предаде Engadget.

Toва означава, че преди края на следващия месец няма да имате достъп до старата визия на услугата. Припомняме ви, че дизайнерския език "Material Design", който се използва и от други продукти на Google бе представен в уеб версията на YouTube през 2017г. Въпреки постоянните актуализации всеки от потребителите досега можеше да избере дали да изпробва новия дизайн или да продължи да използва класическата визия на услугата.

Още преди края на март тази функция вече няма да е достъпна и ще трябва да се задоволите с модерната визия на платформата. Ако все още използвате класическия интерфейс очаквайте скоро да видите нотификация, която съобщава за промените. Уведомлението ще е допълнено от "Switch To The New You Tube" бутон, с който лесно да преминете към новият дизайн. Спирането на класическият дизайн е провокирано от факта, че все по-малко хора го използват.

