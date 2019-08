Аpple въвеждат ново изискване, което ще затрудни процеса на подмяна на батериите в iPhone. Компанията иска купуването и ремонта на този компонент на смартфоните да става единствено в мaгазините им. В случай, че не го правите в Apple Genius центровете или оторизираните партньори на Apple ще видите нотификация на екрана. Съобщението ще се покаже в "Settings>Battery" в секцията "Battery Health" и така ще ви информира, ако опитате да подмените сами батерията. Конкретният текст е "Important Battery Message, Unable to verify this iPhone has a genuine Apple battery. Health information not available for this battery", съобщава TheVerge. Така компанията иска да ограничи бизнеса с батерии от трети страни за iPhone, но също така да има по-голям контрол над хардуера, който се използва смартфоните. Така се гарантира оптимално качество и покриване на всички стандарти за безопасност. В момента засегнати са iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Дори да подмените оригинална батерия от едно iOS устройство на друго ще продължите да виждате съобщението, ако ремонта не е извършен от човек одобрен от Apple. Компанията заключва батериите си и ще показва "Service" нотификацията всеки път, когато опитате да ги подмените на друго място. Единственият вариант да си спестите съобщението е да платите на оторизиран специалист от Apple Genius да извърши цялата процедура вместо вас. Още от Digital: Как да проверим статуса на гаранцията на устройство с iOS или macOS