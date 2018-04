Последните актуализации на Microsoft за браузъра им Edge добавиха нови PDF инструменти. Сега можете да въведете текстови полета, да завъртите PDF документите си, да добавяте бележки към вашите файлове и много повече. Може ли сега да кажем, че Edge съперничи на най-популярното PDF приложение Adobe Reader? А как се справя в сравнение с неговия директен конкурент Google Chrome? От Make Use Of търсят отговорите на тези въпроси. Текстови полета Поддръжката на полетата, които могат да се попълват в PDF файла, значително пести време. Няма да е необходимо да изтегляте и отпечатвате документа, да го попълвате ръчно, а след това да го сканирате обратно. Chrome и Adobe поддържат подлежащи на попълване PDF файлове, но поддръжката на Edge за полетата, които могат да се попълват, надхвърля предлаганото от Chrome, поради една проста причина: лекотата, с която можете да запазите файла си. В Chrome не можете да запазите попълнен PDF формуляр. Вместо това трябва да отпечатате документа, като използвате инструмента Print to PDF. Не звучи толкова зле, но чувството на неудовлетвореност възниква, ако искате да промените някое от вашите полета по-късно. След като документът бъде отпечатан, не можете да правите други промени; ще трябва да започнете отново. Edge ви позволява да отворите отново документа и да извършите промени. Анотиране на PDF файлове Възможността да анотирате PDF файлове е подценявана функция. Ако работите по даден документ с други хора, искате да поддържате обратна връзка за извършените промени или имате идеи, тя ще ви спести време и хартия. Edge предлага два основни инструмента за анонсиране. Можете да маркирате текст в различни цветове, за да привлечете вниманието на хората към определена част от документа, или можете да добавяте бележки за четене от други хора. За да започнете да правите бележки на PDF, маркирайте част от текста. Ще се появи менюто за анотиране. В допълнение към инструмента за подчертаване и инструмента за бележки ще видите бутоните „Copy” и „Cortana”. Тук Edge има предимство пред Chrome. Браузърът на Google по подразбиране не предлага инструменти за анонсиране. Инструментите на Adobe Reader са почти еднакви с тези на Edge; просто изберете някой текст и можете да го подчертаете, да го оцветите и да добавите бележки. Windows Ink Edge вече е напълно интегриран с Windows Ink. Нито Chrome, нито Adobe Reader предлагат подобна функция. Windows Ink ви позволява да пишете в PDF документа си на ръка анотации. За да започнете да използвате Windows Ink върху PDF документ в Edge, кликнете върху иконата на писалката в горния десен ъгъл на прозореца. Освен това Windows Ink ви позволява да подписвате цифрово документи без да се абонирате за услуга като DocuSign. Слушане на документ Добавянето на тази функция, поставя Edge на равна нога с Adobe Reader и пред Chrome. За да чуете вашия PDF документ в Edge, трябва само да кликнете върху бутона „Read Aloud” от лентата с инструменти в горния десен ъгъл на екрана. Когато започне четенето, можете да използвате контролите на екрана, за да го прекъснете и да прескочите напред и назад. В Adobe Reader, отидете в View > Read Out Loud > Activate Read Out Loud, след това в View > Read Out Loud > Read This Page Only или „Read to End of Document”. Потребителите на Chrome трябва да разчитат на разширение за тази цел. Опции за оформление Edge най-накрая предлага разширен набор от опции за оформление. Има два бутона от лентата с инструменти за PDF, с които трябва да сте наясно. Първият е бутонът „Rotate”. Кликането върху него ще завърти документа ви на 90 градуса по часовниковата стрелка. Кликнете върху бутона четири пъти, за да завъртите документа на 360 градуса. Заедно с бутона за завъртане е и бутонът „Layout”. Кликнете върху него, за да отворите подменю. Подменюто ви позволява да преглеждате една или две страници на екрана си едновременно и да превъртате непрекъснато. Adobe Reader предлага същите опции за оформление и ротация. Chrome също използва непрекъснато превъртане и има бутон за завъртане, но няма начин да видите две страници на екрана едновременно. Заключение Невъзможно е да се отрече, че Edge вече предлага на потребителите по-функционален PDF опит от Google Chrome. Всъщност, това е може би най-мощният браузър-базиран PDF инструмент, който ще намерите. За много потребители браузърът Edge е достойна алтернатива на Adobe Reader, тъй като са налице всички обичайно необходими PDF инструменти. Вижте как да отваряме всички файлови формати в Android