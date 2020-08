Алгоритмите на Google стават все по-добри в откриването и премахването на неподходящо съдържание от най-популярната видео услуга. Компанията също така предлага специална секция за деца и следи внимателно какви клипове се ъплоудват в YouTube Kids.

Ситуацията със световната пандемия и факта, че милиони хора са принудени да стоят в домашна изолация превърне гледането на мултимедия и филми в предпочитано хоби за все повече потребители. YouTube искат да се превърнат в най-добрата платформа за гледане на видео, независимо от предпочитанията на аудиторията.

Следващият акцент за Google ще бъдат децата, като компанията иска да гарантира дълги часове на забавление на малчуганите и по-спокойни мигове на родителите им. За целта компанията стартира нова интересна инициатива, която ще продължи няколко седмици.

Всеки понеделник до края на август ще бъде представяно ново безплатно съдържание в YouTube Kids. Потребителите ще могат да го открият в "Shows" категорията на приложението, информира AndroidPolice.

Goоgle обещават разнообразно съдържание, което включва пълнометражни филми, образователни клипове и други специални видео материали за най-младата аудитория.

Сред част от заглавията, които ще видим през следващите месеци в YouTube версията за деца са Tayo The Little Bus, Baby Shark and Pinkfong, The Wiggles, Masha And The Bear, Oggy & the Cockroaches, Paddington, Hair Lоve и др.

Специално внимание ще се обърне на образователните клипове като Elmo's Word News и популярните серии на BBC Studios, които се казват Hey Duggee. Oригинално съдържание от Spookiz и други подобни акаунти също ще станат част от кампанията.

Очакват ни още премиерата на Shook на Disney, както и нов филм продуциран от Wildbrain и южнокорейското студио Keyring Studios. Селекцията ще включва и няколко късометражни предложения, отличени с награди на различни фестивали.

Единстесното, което трябва да направят родителите е да проверят всеки понеделник "Shows" секцията в YouTube KIds, за да забавляват максимално децата дори и в домашна изолация.

Oще от Digital: YouTube въвежда нови правила за видео съдържанието, което е подходящо за деца