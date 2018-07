Wikipedia – най-голямата в света онлайн енциклопедия – е един от стълбовете в мрежата. Това е мястото, където първо отиваме ако имаме нужда да получим информация по дадена тема. Наскоро добавена нова функция, улесни навигацията в Wikipedia. Потребителите вече имат достъп до тъй наречения „предварителен изглед“ на страници. Новата опция показва изскачащ прозорец, който дава информация за статията, към която води даден линк. Но не само Wikipedia изненадва потребителите с полезни функции, но и нейните фонове. Чрез уебсайтове, приложения и разширения работата с онлайн енциклопедията може да бъде значително подобрена. Ако темата ви е интересна, може да разгледате тези 5 начина, по които може да подобрите работата си с Wikipedia, според Make Use Of, те си струват вниманието ни. Qikipedia (Chrome) Горепосоченият „предварителен изглед“ на страници работи само когато задържите курсора върху линк в статия в Wikipedia. Qikipedia предоставя тези изгледи на страници на всяко място в мрежата. Можете да маркирате една дума или до седем в низ. Qikipedia бързо ще търси в Wikipedia с тях и ще покаже резюме на статията, която съответства на тези думи. Qikipedia използва собствени инструменти за Wikipedia, за да направи всичко това възможно, и е изненадващо бърз при предоставянето на резултатите от търсенето. V for Wikipedia (iOS, $6) Официалните мобилни приложения на Wikipedia имат много полезни функции, включително запазване на статии за офлайн четене. Но ако използвате iPhone, iPad или Apple Watch, забравете за официалното приложение и вместо това изберете “V” за Wikipedia. Приложението напълно променя изглежда на Wikipedia на мобилния телефон, с по-добра типография, размер на текста и др. “V” за Wikipedia също така използва GPS на телефона ви за достъп до карти и интересни статии, свързани с вашето местоположение. А секцията “Most Read Articles” (“Най-четени статии”) ще допълни още по-добре знанията ви. VideoWiki (онлайн) Wikipedia е предимно в текстови формат. Но някои хора учат по-добре чрез аудио или видеа, отколкото от текст. За всички тях има VideoWiki. Идеята, както обяснява основателят на сайта, Пратик Шети, е, че мултимедийната мрежа се нуждае от мултимедийна енциклопедия. Съществуващите записи в Wikipedia се вземат и автоматично към тях се добавя контекстуален видеоклип, както и аудио чрез технологията текст-към-реч. Освен това, всеки читател може да редактира статиите, за да добавя изображения, GIF или видеоклипове, където сметнат, че е необходимо. Six Degrees of Wikipedia (онлайн) Една от забавните парти игри вече е превърната в готина онлайн игра. Six Degrees of Wikipedia предлага отговор на въпроса колко линка разделят две статии. Получавате две полета, в които трябва да въведете два термина, например “Супермен” и “Алберт Айнщайн” и сайтът ще ви представи всички възможни стъпки за достигане от едната до другата статия. Everipedia (онлайн) Проектът Everipedia няма за цел да подобри Wikipedia, а да създаде нова и по-добра версия на онлайн енциклопедията. За това трябва да помогнат $ 30 милиона финансиране и един от съоснователите на Wikipedia, Лари Сангър, който е част от екипа. Everipedia ще позволи на редакторите да добавят публикации в социални медии, GIF и други мултимедийни аспекти към статиите, което ще ги направи много по-добре оформени и пълноценни. Вижте как да използваме Wikipedia без Интернет