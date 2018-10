Много е вероятно първото нещо, което правите след като получите нов имейл е да поглеждате от кой е изпратен. Това е най-бързият начин да разберете какво е вероятното му съдържание. Но знаехте ли, че всеки имейл идва с много повече информация от това, което се появява в повечето имейл клиенти? Тя ви позволява да проследите от къде точно идват имейлите, които получавате. Според Make Use Of това е нужно, защото в наши дни измамите, спамът, злонамереният софтуер и фишинг имейлите са често срещани проблеми. Освен това, ако проследите произхода на имейл, с обидно съдържание или спам, ще можете да блокирате изпращача му. Как да проследите имейл адрес? Можете да проследите имейл адреса на изпращача на даден имейл от хедъра му. Тук се съдържа информация, от която обикновено не се интересуваме. Но тази информация е от жизненоважно значение за проследяването на източника на даден имейл. Повечето клиенти за електронна поща предлагат начин за проверка на пълния имейл хедър. Трябва само да знаете къде да търсите, както и какво търсите. 1. Gmail: отидете в профила си и отворете имайла, който искате да проследите. Изберете падащото меню в горния десен ъгъл, а след това „Show original“ от менюто. 2. Outlook: кликнете два пъти върху имейла, който искате да проследите, отидете до File > Properties. Информацията ще се появи в „Internet headers“. 3. Apple Mail: отворете имейла, който искате да проследите, след това отидете на View > Message > Raw Source. Как да разбираме данните в Gmail Email Header? 1. Reply-To: Имейл адресът, на който изпращате своя отговор. 2. From: Показва изпращача на съобщението. 3. Content type: Показва на вашия браузър или имейл клиент как да интерпретира съдържанието на имейла. 4. MIME-Version: Обяснява стандарта за електронна поща, който се използва. MIME-Version обикновено е “1.0”. 5. Subject: Предметът на съдържанието на имейла. 6. To: Посочените получатели на имейла; може да показва други адреси. 7. DKIM-Signature: DomainKeys Identified Mail удостоверява домейна, от който е изпратен имейлът, и трябва да предпазва от измами с имейли. 8. Received: Тук се изброява всеки сървър, към който преминава електронната поща, преди да попадне във входящата ви поща. Четете „Received“ от долу на горе; най-долната линия е инициаторът. 9. Authentication-Results: Протокол за извършените проверки за удостоверяване; може да съдържа повече от един метод за удостоверяване. 10. Received-SPF: Sender Policy Framework (SPF) е част от процеса на удостоверяване на имейла, който спира фалшификацията на адреса на подателя. 11. ARC-Authentication-Results: Authenticated Receive Chain е друг стандарт за удостоверяване. ARC потвърждава идентичността на имейл посредниците и сървърите, които препращат съобщението до крайната му цел. 12. ARC-Seal: "Запечатва" резултатите от ARC удостоверяването и подписа на съобщението, като проверява тяхното съдържание. 13. X-Google-Smtp-Source: Показва прехвърлянето на имейли чрез SMTP сървър на Gmail. 14. Delivered-To: Крайният получател на имейла. Намиране на оригиналния изпращач на даден имейл За да проследите IP адреса на първоначалния подател на даден имейл, отидете до реда „Received“. Тук е IP адресът на сървъра, който е изпратил имейла. Намерете IP адреса, след това се насочете към https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx. Въведете IP адреса в полето, променете типа на търсенето на Reverse Lookup с помощта на падащото меню и натиснете „Enter“. Резултатите от търсенето ще покажат разнообразна информация, отнасяща се до изпращащия сървър. Ще видите следното съобщение: IP обхватите 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.00-172.31.255.255, 192.168.0.0-192.168.255.255 и 224.0.0.0-239.255.255.255 са частни. Извличането на IP адреси за тези диапазони няма да доведе до резултати. Три полезни инструмента, които автоматизират този процес Разбира се, има някои удобни инструменти, които автоматизират този процес. Полезно е да научите всичко за имейлите, които получавате и тяхното съдържание, но понякога се нуждаете от бърза информация: GSuite Toolbox Messageheader, MX Toolbox Email Header Analyzer,IP-Address Email Header Trace. Вижте 7 полезни неща в Gmail, които ще подобрят работата ви