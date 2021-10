Foxconn е водещ хардуерен партньор на Apple и компания с огромно влияние в технологичната индустрия. Във фабриките на този бранд се сглобяват голяма част от мобилните устройства, които използваме в своето ежедневие. Огромни са инвестициите на Foxconn във въвеждането на роботи и автоматизирането на производствения процес. Компанията изглежда проявява интерес към още една стратегическа пазарна ниша и това са електрическите автомобили. Tайванският конгломерат също така демонстрира амбициозните си планове с показването на три прототипа на електромобили. Превозните средства са с различни размери и ще са налични с Foxtron брандинга. Първият модел се казва Model C и представлява SUV автомобил, който предлага място за 4-7 пътници и може да изминава до 70 километра с едно зареждане. Ускорението от 0 до 100 км/ч. ще става за 3.8 секунди, съобщава BusinessInsider. Следващият протoтип на компанията е Model E,който представлява луксозен седан с мощност от 750 конски сили. Отличителна характеристика е пробега от 750 километра. Припомняме ви, че автомобилите на Tesla могат да изминават с едно зареждане, не повече от 650 километра, според данни на US Environmental Protection Agency. Model T е третото превозно средство, което бе показано на събитието и представлява автобус, който се задвижва от електрически двигател. Компанията вече потвърди името на първия клиент на EV платформата и това ще бъде Yulon. Превозните средства ще се разработват от Foxtron - съвместно дружество на Foxconn и Yulon Group. Компанията вече разкри плановете си да купи бивша фабрика на General Motors от Lordstown Motors за $230 млн., както и партньорство с EV стартъпа Fisker Inc. Още от Digital: Защо магнитите са толкова важни за електрическите автомобили