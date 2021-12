Aвтомобилите задвижвани с електрически двигатели се превръщат в следващата голяма иновация в индустрията. Само след няколко години всички нови модели на водещите производители ще бъдат в категорията EV модели. Повечето от тях вече поеха различни ангажименти да “електрифицират” своето портфолио в краткосрочен и средносрочен план. Rolls-Royce е бранд, който не се нуждае от представяне. Компанията отново привлича вниманието ни с рекордно постижение. Този път машина с името Spirit of Innovation успя да извърши полет, при който развива максимална скорост от 623 км/ч., което е абсолютен рекорд От компанията уточняват, че това е впечатляващо постижение както в сферата на електрическите летателни апарати, така и за всички EV превозни средства.Първоначалната цел на Spirit of Innovation е да подобри предходният рекорд (338 км/ч.), който е поставен от машина на Siemens през 2017г., информира NewAtlas. Летателният апарат на компанията е оборудван с електрическа система за задвижване с максимална мощност от 500 конски сили (400kW) и уникална батерия с над 6000 клетки. От Rolls-Royce твърдят, че това е най-високата енергийна плътност за машина в тази категория. Само преди няколко месеца Spirit of Innovation извърши успешно първите си тестове за летящо такси, извършвайки 15-минутен контролиран полет. Другите два рекорда на електрическият самолет е преминаването на височина от 3000 метра за 202 секунди, което с 60 секунди по-бързо от предходния рекорд. Максималната скорост от 532.1 км/ч. при измината дистанция от над 15 километра също е впечатляващо постижение. Вече са подадени документи за официално сертифициране на рекордите пред Federation Aeronautique Internationale. Още от Digital: Автомобил с двигател на Rolls-Royce вдигна 1010км/ч - Следващата цел е звуковата бариера