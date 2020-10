Всеки собственик на устройство с Android предпочита да има бърз достъп до актуалните софтуерни ъпдейти и пачове за сигурност. Понякога ъпдейтите към нова версия на операционната система се бавят твърде много и това е един от най-големите проблеми, в сравнение с iPhone. Google вече представиха Android 11, което закономерно накара милиони хора да бъдат любопитни кога ще могат да тестват сами подобренията в операционната система. Ако изключим новите модели, които ще дебютират скоро на пазара с Android 11 има много смартфони от предходна генерация на производителите, които също ще бъдат ъпдейтнати. Вече разполагаме с данни за плановете на някои от най-големите имена в индустрията. Ето коит модели от портфолиото им ще получат Android 11, съобщава DigitalTrends. Google Pixel Компанията ще спази стратегията да актуализира приоритетно своите устройства към Android 11. Всеки един модел от серията Pixel винаги е предлагат "чист Android" и най-добрите функции на платформата, като настоящата година няма да бъде различна. Припомняме ви, че Google Pixel 4a 5G и Pixel 5 ще дебютират с Android 11. Другите модели на компанията, които ще получат ъпдейта са : Google Pixel 2 and Pixel 2 XL Google Pixel 3 and Pixel 3 XL Google Pixel 3a and Pixel 3a XL Google Pixel 4 and Pixel 4 XL Google Pixel 4a LG Компанията също предостави някои детайли за предстоящите си планове. LG планират ъпдейт за най-атрактивните си модели през последните тримесечия. Освен новите модели, които видяхме се очаква Android 11 да е налична още за смартфони като LG V60 LG V50 LG G8 LG G8X Моtorola Засега няма официални детайли от Motorola. Все пак анализаторите очакват повечето им предложения от средния клас да бъдат ъпдейтнати към новия софтуер. Сред тях са: Моtorola Edge Motorola Edge+ Moto G Fast Moto G Power Motorola Razr (2019) Samsung През последните тримесечия Samsung успяват доста бързо да актуализират своите смартфони от премиум клас към новите версии на Android. Все още не е публикван пълния списък с ъпдейти към Android 11 и кога можем да очакваме актуализациите, но вече знаем кои устройства ще бъдат съвместими с ъпдейта. Това са: Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, and S10 Lite Samsung Galaxy Note 10 and Note 10+ Samsung Galaxy Note 20 and Note 20 Ultra Xiaomi Китайският производител бе една от първите компании, която се присъедини към бета версията на Android 11. Именно заради това Xiaomi се надяват да успеят максимално бързо да актуализират своите смартфони към новия ъпдейт. Това ще стане като част от MIUI 12 програмата, като дори се очаква, че и следващта версия на интерфейса: MIUI 13 също ще бъде базирана на Android 11. Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro вече получиха актуализацията. Ето и кои други смартфони на компанията ще получат Android 11: Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE, Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro Xiaomi Mi A3 Nokia Ето кои устройства на компаняита ще получат Android 11: Nokia 1 Plus (Q2 2021) Nokia 1.3 (Q1 2021) Nokia 2.2 (Q4 2020) Nokia 2.3 (Q1 2021) Nokia 2.4 (Q1 2021) Nokia 3.2 (Q1-Q2 2021) Nokia 3.4 (Q1 2021) Nokia 4.2 (Q1 2021) Nokia 5.3 (Q4 2020) Nokia 6.2 (Q1-Q2 2021) Nokia 7.2 (Q1-Q2 2021) Nokia 8.1 (Q4 2020) Nokia 8.3 5G (Q4 2020) Nokia 9 PureView (Q2 2021 Oще от Digital: 5 нови функции в Android 11, които ще направят смартфоните по-добри