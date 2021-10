Google имат много стриктни изисквания за качеството на приложенията за Android. Разработчиците трябва да отговорят на множество изисквания, за да публикуват софтуер в Google Play. Алгоритмите на компанията стават все по-добри с всеки изминал месец и успяват да установят и блокират над 99% от всички заплахи за потребителите. Огромната популярност на устройствата с Android е причината хакерите да бъдат толкова активни в опитите си да пробият защитата им. Месечните пачове за сигурност са само едно от важните оръжия, с които Google опитват да гарантират сигурността на своите клиенти. Неслучайно експертите препоръчват да не изтегляме съдържание от външни онлайн магазини. Сега разбираме за поредният проблем за смартфоните с Android. Toзи път става въпрос за вирус от типа "троянски кон" с името GriftHorse, който е открит от специалисти на Zimperium zLabs. Зловредният софтуер е открит в повече от 200 приложения, които са получили одобрени и се разпространяват в Google Play, както и във магазини на трети страни. Тестовете показват, че са засегнати повече от 10 млн. устройства на потребителите от над 70 държави, включително и България. Икономическите щети от GriftHorse се изчисляват на десетки милиони долари, съобщава TechSpot. Когато вируса попадне в инфектирано устройство ще започнете да получавате множество уведомления за специални промоции и рекламни оферти. Ако кликнете върху съобщенията ще бъдете пренасочени към уеб страница, която изисква да въведете своя телефонен номер. Вместо да се възползвате от промоцията, обаче GriftHorse ви абонира за премиум уSMS услуга, която таксува $35 месечно. Печалбата за създтелите на вируса е между $1.5 и $4 млн. всеки месец, съобщава TechSpot. Ето и пълния списък със заглавия, които са инфектирани от вируса: Handy Translator Pro Heart Rate and Pulse Tracker GPS Location Tracker iCare – Find Location My Chat Translator Bus – Metrolis 2021 Free Translator Photo Locker Tool Fingerprint Changer Call Recoder Pro Instant Speech Translation Racers Car Driver Slime Simulator Keyboard Themes What’s Me Sticker Amazing Video Editor Safe Lock Heart Rhythm Smart Spot Locator CutCut Pro OFFRoaders – Survive Phone Finder by Clapping Bus Driving Simulator Fingerprint Defender Lifeel – scan and test Launcher iOS 15 Idle Gun Tycoon Scanner App Scan Docs & Notes Chat Translator All Messengers Hunt Contact Icony Horoscope : Fortune Fitness Point Qibla AR Pro Heart Rate and Meal Tracker Mine Easy Translator PhoneControl Block Spam Calls Parallax paper 3D SnapLens – Photo Translator Qibla Pass Direction Caller-x Clap Photo Effect Pro iConnected Tracker Smart Call Recorder Daily Horoscope & Life Palmestry Qibla Compass (Kaaba Locator) Prookie-Cartoon Photo Editor Qibla Ultimate Truck – RoudDrive Offroad GPS Phone Tracker – Family Locator Call Recorder iCall PikCho Editor app Street Cars: pro Racing Cinema Hall: Free HD Movies Live Wallpaper & Background Intelligent Translator Pro Face Analyzer TrueCaller & TrueRecoder iTranslator_ Text & Voice & Photo Pulse App – Heart Rate Monitor Video & Photo Recovery Manager 2 Fitness Trainer ClipBuddy Vector arts Ludo Speak v2.0 Battery Live Wallpaper 4K Heart Rate Pro Health Monitor Locatoria – Find Location GetContacter AR Phone Booster – Battery Saver English Arabic Translator direct VPN Zone – Fast & Easy Proxy 100% Projector for Mobile Phone Clap To Find My Phone Screen Mirroring TV Cast Free Calls WorldWide My Locator Plus Language Translator-Easy&Fast WiFi Unlock Password Pro X Pony Video Chat-Live Stream Easy TV Show CIAO – Live Video Chat Keyboard: Virtual Projector App Bag X-Ray 100% Scanner Mobile Things Finder Heart Rate Monitor Caller ID & Spam Blocker Free Coupons 2021 Launcher iOS for Android Oще от Digital: Три признака, че един Android смартфон има вирус