Безжичната технология е подходящо решение за свързване на смартфоните с външно аудио и други аксесоари, като слушалки. Другото предимство на Bluetooth e, че консумира минимално количество енергия и не вреди на батерията дори при продължителна употреба. Независимо колко попуярeн стандарт е Bluetooth често е възможно да възникнат проблеми при свързването. Един от лесните начини да се справите е да изтриете Bluetooth кеша от устройството.За да го направите са нужни няколко кликвания в менюто на смартфоните с Android и iOS. Ето как да изтриете Bluetooth кеша от вашето устройство, според BusinessInsider. Kак да премахнем Bluetooth кеша от iPhone и iPad 1. Oтворете "Settings" приложението и изберете "Bluetooth". 2. Намерете устройството, което търсите от списъка. 3. Ако не го откривате проверете в "My Devices" секцията. 4. В този случай изберете "i" иконата в дясно от името на устройството. 5. Moжете да го изтриете с бутона "Forget This Device" Възможно е да възникнат и други проблеми при работа с Bluetooth като например да не откривате други устройства, към които да се свържете. Подходяща идея е да спрете всички настоящи джаджи в "My Devices" списъка. След това ръчно опитайте отново да се свържете с желания хардуер. Как да изтрием Bluetooth кеша на устройство с Android 1. Отворете "Settings" и секцията "Connections". 2. След като изберете "Bluetooth" ще видите списък със свързаните устройства 3. Необходимо е да кликнете върху иконата с формата на зъбно колело, за да изтриете кеш файловете. 4. За да премахнете устройства, с които вече сте се свързвали трябва да проверите в "Paired Devices". 5. Свържете се отново с желания хардуер. В случай, че проблема продължи може да опитате да го отстраните от "Apps" менюто. Ето как да го направите. 1. Отворете "Apps" приложението в меню Settings. 2. Кликнете върху иконата за менюто и изберете "Show System Apps". 3. Oткрийте и кликнете върху "Bluetooth". 4. Изберете последователно "Storage" и "Clear Cache". Teзи стъпки би трябвало да премахнат Bluetooth коша от избраните от вас устройства. Рестартирайте смартфона и опитайте отново да направите безжична връзка с други устройства и периферия.