Не само децата, но и възрастните се нуждаем от помощ, за да не се застояваме дълго пред екрана. За щастие, Microsoft Family Groups на Windows 10 позволява да зададем график за всички в семейството. Microsoft Family Groups ви позволява да обедините всички в семейството си, които имат безплатен акаунт в Microsoft. На уебсайта Microsoft Family Groups получавате достъп до редица лесни за използване настройки и може да ограничите времето прекарано пред екрана както за себе си така и за вашите деца. Можете да създадете семейна група или директно в Windows 10 или на уебсайта. След като поканите всички в семейната си група, намерете този член, чието време пред екрана искате да ограничите, на главната страница на вашия Microsoft Family акаунт. Кликнете върху „Screen Time” под името на този човек, за да отворите страницата за управление на времето му пред екрана. Всички ограничения за време пред екрана са деактивирани за нови акаунти, така че включете опцията „Windows 10”. В седмичния календар кликнете върху графика, за да я редактирате. В менюто на дневния график можете да създадете един или повече периоди от време, през които е разрешено стоенето пред екрана с помощта на падащите менюта „From” и „To”. Когато сте готови кликнете върху „Save”. Можете също така да използвате падащото меню под „Time Limit”, за да ограничите общия период от време, който един акаунт може да прекара в Windows 10. Можете също така да изберете „Blocked”. Можете също да приложите тези настройки към всяко друго устройство с Windows 10, както и към Xbox One, тъй като това е продукт на Microsoft. За да направите това, включете опцията „Use One Schedule for All Devices” в горната част на екрана. Вижте как временно да спрете автоматичните ъпдейти в Windows 10