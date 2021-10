Премиум смартфоните на Samsung винаги са привличали внимание с луксозния дизайн, впечатляващите камери и смарт функционалностите, които предлагат на потребителите. Компанията е допринесла за много иновaции със серията Galaxy, която вече e фокусирана и върху гъвкавите смартфони. Това е пазарна ниша, която тепърва ще се развива и ще предлага още по-атрактивни възможности за избор на масовия потребител. Едва ли има съмнение, че Samsung Galaxy Z Fold 3 е един от най-добрите смартфони, който сме виждали досега. Това не се дължи единствено на необичайната визия, но също и на впечатляващия хардуер. Смартфонът има 12GB RAM, което осигурява oптимални възможности за гейминг, мултитаскинг и видеоконферентни връзки с големи групи от потребители. Разнообразното портофлио от смартфони на Samsung включва и много предложения от ниския и средния клас, които предлагат 3GB или 4GB RAM. Системите им ресурси са лимитирани, спрямо най-добрите устройства от Galaxy гамата, но разликата в цената също е доста сериозна, което компенсира хардуерните конфигурации. Компанията работи над интересно решение, което да подобри производителността на бюджетните смартфони и това е виртуалната RAM памет. Samsung Galaxy A52s е първият смартфон от серията, който поддържа RAM Plus функцията. Собствениците на устройството могат да използват 4GB от вградената памет като RAM памет при работа с приложения. Aко има недостиг на RAM памет за извършваните задачи смартфона ще може да прехвърли неизползвани ресурси от паметта, за да подпомогне въпросните процеси. Тази функция ще е достъпна и за собствениците на Samsung Galaxy Z Fold 3 под формата на предстоящ софтуерен ъпдейт, който е част от One UI 4.0 актуализацията. Добрата новина е, че компанията планира да поддържа RAM Plus в повече устройства от Galaxy серията, информира PocketNow. Очаква се компанията допълнително да разкри детайли за устройствата, които ще използват RAM Plus. Можете да проверите дали вашия смартфон е оптимизиран за функцията от меню "Settings>Battery and Device Care>Memory". Още от Digital: Уникален чип на Samsung ще позволи на смартфоните от средния клас да предлагат впечатляваща производителност