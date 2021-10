Обновеният интерфейс е едно от най-сериозните подобрения в Аndroid 12. Новата версия на операционната система предлага пълен контрол над UI интерфейса. От Google са се погрижили да осигурят и разнообразие от допълнителни функционалности, с които да улеснят още повече потребителите. Samsung е лидер в пазара на смартфони и вече работи активно над предстоящите ъпдейти към Android 12 за своите смартфони. Собствениците на съвместимите устройства ще могат да се възползват от атрактивно софтуерно решение, което се казва Dynamic Themе. Използването на динамичната тема да променя системните елементи, съобразно уолпейпъра, който е избран от потребителите. Samsung наричат функцията Color Theme в своя UI интерфейс и са подготвили четири персонализирани цветови теми, от които може да избирате. След като изберете уолпейпър неговата цветна тема ще се приложи и в другите менюта на смартфоните Galaxy, съобщава AndroidPit. По този начин Samsung ще предложат още по-добро визуално изживяване на собствениците на смартфони Galaxy. За да изпробвате възможностите на Color Theme е необходимо да получите ъпдейта към Samsung One UI 4.0, който е базиран на подобренията в Android 12. Mного от приложенията на компанията са оптимизирани да следват цветовата палитра активирана от Color Theme. Сред тях са Phone, Contacts, Calculator, Settings, Clock, Messages и др. Продължително задържане на Home екрана ще покaже менюто за избор на уолпейпър и съответната цветова тема. One UI 4.0 предлага новости и отимизации, които обхващат и камера приложението. В следващите седмици повече потребители ще имат достъп до бета програмата за разрботка на Samsung One UI 4.0. Oще от Digital: Смартфоните на Samsung ще получават ъпдейти за сигурност в продължение на пет години