ОnePlus е компания, която винаги е опитвала да представят иновативни продукти, които предлагат флагман характеристики на изгодна цена. Китайският бранд вече разкри плановете си да слее OxygenOS софтуера заедно с ColorOS на Oppo в една обща платформа. Съвместните им планове, обаче ще се развиват без участието на съоснователя на OnePlus, Карл Пей, който вече напусна компанията. След това основа собствен бранд с името Nothing и вече представи първия си продукт, който представлява прозрачни аудио слушалки. Вече разполагаме с детайли за следващите проекти на Nothing, включително зарядно устройство за мобилни джаджи. Това не е изненадващо, тъй като новата компания на Карл Пей планира и навлизане в пазара на смартфони. Разработката върху устройството вече е започнала, но все още не разполагаме с данни за техническите параметри. Nothing вече потвърдиха, че бъдещите им продукти ще използват хардуер на Qualcomm и може да очакваме следващия флагман от Snapdragon серията. Амбициозните планове на Nothing за развитие в пазара на смартфони също така бяха свързани с покупката на компанията Essential и портфолиото от патенти. Няма да е изненадващо, ако предстоящото устройство носи име, което съчетава двете думи: Nothing и Essential, съобщава ScreenRant. Системата с покани отличаваше първите три генерации на смартфоните на OnePlus. Възможно е Карл Пей да възприеме същата стратегия и с новата си компания. В този случай ще бъдат инвестирани средства в производството на точни брой устройства, които отговарят на съответното търсене. По този начин Nothing ще предотвратят възможността да имат твърде много смартфони, които не се доставят в търговските мрежи. Още от Digital: OnePlus и Oppo продължават да задълбочават интеграцията на бизнесите си със смартфони