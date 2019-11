Вече ви информирахме как HP Inc. потвърдиха, че са получили предложение за придобиване от Xerox. Пазарните наблюдатели твърдят, че разговорите между двете страни продължават с пълна сила Според последните данни на Bloomberg от HP Inc. официално са отхвърлили офертата на Xerox, които предлагат около $33 млрд., за да придобият бизнеса на HP Inc. Причината за негативното решение е, че сумата от $22 за всяка акция на компанията е твърде ниска и не задоволява инвеститорите. Въпреки това HP Inc. оставят отворени към идеята да продължат разговорите относно евентуалните бизнес възможности между двете страни. Бордът на директорите на компанията е изпратил публично писмо до главния изпълнителен директор на Xerox, Джон Висентин, в което разкриват своите мотиви. HP Inc. също така изразяват съмнения относно финансовата стабилност на общата компания и се нуждаят от повече данни за актуалното състояние на Xerox, за да продължат преговорите. съобщава TheGuardian. НР Inc. очаква достъп до счетоводна информация на Xerox, за да се убедят, че сделката представлява най-доброто за бизнеса. В момента пазарната капитализация на Xerox оценява на компанията на около $8.5 млрд. Първоначалните изчисления на анализаторите са, че ако придобиването стане факт това ще спести разходи в размер на $2 млрд. на годишна база. По всичко личи, че преговорите между HP Inc. и Xerox относно сделката ще продължат да бъдат толкова интензивни и през следващите седмици. Още от Digital: Милиардерът Карл Икан, купил акции за $1.2 млрд в HP, насърчава компанията да приеме офертата на Хеrox