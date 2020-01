Xerox продължават да опитват да осигурят необходимото финансиране за реализиране на сделката с HP Inc. Желанието на компанията да купят бизнеса на своя конкурент не стихва въпреки, че офертите им бяха отхвърлени два пъти. От Xerox продължават да вярват, че сделката ще стане факт и вече си осигуриха капитал от $24 млрд. Това е около две трети от цялата сума необходима да бъде купен бизнеса на HP Inc. Сега разбираме, че офертата им отново е била отхвърлена. Данните бяха публикувани от Bloomberg, които също така потвърдиха, че паричните параметри на предложението остават тайна. Припомняме ви, че Xerox осигурха финансиране на сделката след преговори с три големи банки. Това са Citigroup, Mizuho Financial Grouр и Bank of America Corp. Според анализаторите офертата на Xerox оценява бизнеса на НР Inc. с инвестиция от $22 на акция, съдържайки 77% кешово плащане и 23% под формата на акции. Бордът на директорите на НР oтново не се е съгласил с предложението на Xerox, като основният мотив е, че цената е твърде ниска. Въпреки това технологичният гигант изрази увереност да продължи да преследва това, което е най-добро за инвеститорите. Все още не знаем дали Xerox ще предложат поредната оферта или ще се откажат от идеята да купят бизнеса на НР Inc. По всичко личи, че това няма да е края на разговорите между двеете компании. Още от Digital: Милиардерът Карл Икан е знаел за офертата на Xerox преди да купи акции на HP за $1.2 млрд.