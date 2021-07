Windows 11 е една от най-дискутираните теми в технологичната индустрия през последните седмици. Microsoft вече демонстрираха оптимизациите в интерфейса и новите функции, които ще предложи софтуера. Реалните ъпдейти ще стартират през есента, като вече е достъпна Preview версия на Windows 11. Компанията вече увери, че няма да принуждава собствениците на устройства с Windows 10 да ъпдейтнат. Ако искате да изтеглите Windows 11, когато актуализацията е достъпна ще може да проверите в меню Settings>Update & Security > Windows Update. От BGR разкриват алтернативен метод да блокирате ъпдейтите към Windows 11, Group Policy Editor и Registry Editor. Ето как да го направите: Блокирайте ъпдейта с Group Policy Editor 1. Oтворете Start менюто. 2. Въведете gpedit.msc. и заредете Group Policy Editor след като се появи в резултатите от търсенето. 3. Необходимо е да отворите последователно Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Windows Update for Business. 4. Кликнете два пъти с мишката върху "Select the target feature update version". 5. Преместете Policy слайдера в позиция Enabled. 6. Въведете 21H1 в полето. 7. Затворете Group Policy Editor. Блокирайте Windows 11 с Registry Editor 1. Отворете Start менюто. 2. Въведете regedit.exe и изберете Registry Editor от резултатите. 3. Отидете до HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindowsUpdate. 4. Задайте стойност 1 на Dword TargetRelesaseVersion. Ако не е налична опцията трябва да изберете с десния бутон Windows Update и New > Dword (32-bit) Value. 5. След това променете стойността на TargetReleaseVersionInfo до 21H1. Aко опцията не е налична изберете с десния бутон Windows Update и "New > String Value". 6. Рестартирайте компютъра. Още от Digital: Windows 11 ще предостави 10 дни за връщане към Windows 10 след ъпдейта