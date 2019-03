Microsoft постоянно разпространяват нови актуализации за Windows 10, които улесняват работата ни и подобряват сигурността на компютрите. Доста често, обаче могат да възникнат неочаквани проблеми след инсталацията на ъпдейта. Въпреки опитите на компанията да се справи със ситуацията броя на хората, които са засегнати от ситуацията продължават да бъде твърде висок. От Microsoft вече експериментират с нова система, чието предназначение е да реши окончателно този проблем с компютрите.

Софтуерните им инженери работят над функционалност, която автоматично ще открива и изтрива от устройствата всички ъпдейти, които създават проблеми с хардуера. По този начин компанията обещава бързо да възстанови нормалната работа на компютрите, ако са възникнали различни бъгове след опследната актуализация. Данните бяха публикувани от WindowsLatest и от тях разбираме, че функцията може да бъде активирана по подразбиране в следващите версии на операционната система.

Windows понякога автоматично търси и инсталира ъпдейти, което се прави с цел оптимално висока производителност и последните пачове за сигурност. Tази практика понякога може да създаде неочаквани затруднения и Мicrosoft вече работят над решение. Новата система ще се активира, ако компютъра не се стартира правилно и опитите за възстановяване на настройките са неуспешни. В този случай ще видим съобщението “We removed some recently installed updates to recover your device from a startup failure".

