Разширенията на Chrome са мощни инструменти, които ви позволяват да персонализирате по ваш вкус, работата си в браузъра. Доскоро обаче тази привилегия беше достъпна само при настолните компютри. Днес това е възможно и на Android устройствата благодарение на скорошна актуализация на браузъра Kiwi. Kiwi е браузър с отворен код за Android устройства, базиран на Chromium и WebKit. Тъй като е базиран на Chromium, браузърът Kiwi има много познат интерфейс и няма да има нужда да свиквате да работите с него, но също така притежава уникални функции, което го прави уникален и полезен. Тъй като обаче Kiwi е само базиран на Chromium, но не е Chrome, ще загубите неща като синхронизиране на профили между устройства, което означава, че ще трябва ръчно да въвеждате отметките и други подобни неща в Kiwi от Chrome. Ако обаче искате да ползвате десктоп разширения на Chrome на Android устройството си, браузърът Kiwi ви дава тази възможност. Тази функция на Kiwi работи невероятно добре, така че ако искате да разберете как може да инсталирате десктоп Chrome разширения на Android вижте информацията на How To Geek. 1. Първо трябва да инсталирате Kiwi от Play Store. Няма процес на настройка – можете да преминете направо към сърфирането. 2. Ако вече знаете какво искате да инсталирате, отидете до Chrome Web Store, за да започнете. Тъй като в уеб магазина няма страница, която е удобна за мобилни устройства, ще трябва да се съобразите с това неудобство и да мащабирате според нуждите ви. 3. След като намерите разширението, то се инсталира точно както на работния плот: натиснете бутона „Add to Chrome". 4. Приемете разрешението и след това му дайте няколко секунди. Как да премахнете разширение от Kiwi 1. Ако осъзнаете, че разширение не е това, което искате може да го премахнете. За целта докоснете бутона за менюто в горния ъгъл и след това изберете „Extensions." 2. Намерете разширението, което искате да премахнете, след това натиснете бутона „Remove". 3. Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение, затова приемете, за да завършите процеса.