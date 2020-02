Магията е хоби, на което мнозина се радват. Ако и вие сте пристрастени към фокусите и вълшебствата списъка на androidauthority с най-добрите магически приложения за Android ще ви хареса. Приложенията по-долу ще отговорят на нуждите и на най-амбициозния фокусник. 52Kards (безплатно) Приложението 52Kards е подходящо за начинаещи, но има и уроци за средно напреднали и за напреднали. То разполага с разнообразни уроци за трикове с карти, умения за работа с карти, обща тактика на ръцете и други упражнения и умения за фокуси с карти. Към всеки урок има видео, което е много добре направено. 52Kards има и YouTube канал. Amazon Kindle и подобни приложения Книгите са най-сигурния метод за научаване на фокуси. Има разнообразие от добри приложения за четене на електронни книги, включително Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook и Google Play Books. Всяка платформа предлага вълшебни книги за начинаещи, средно напреднали и напреднали. Всъщност много изявени фокусници са издали книги за най-сложните си трикове. Inject 2 (безплатно, $79,99) Inject 2 всъщност е инструмент за извършване на различни магически трикове. Може да изглежда малко елементарно, но ако притежавате ловкост в ръцете и сте отделили време, за да се упражнявате преди това, може да впечатлите всеки. По принцип приложението ви позволява да контролирате нещата на смартфона, без да изглежда, че правите това. Magic Tricks by Mikael Montier (безплатно, $6.49 за трик / $79.99 за всички трикове) Magic Tricks by Mikael Montier е колекция от трикове с карти на Микаел Монтие. Приложението включва 12 трика. Някои от триковете се предлагат с безплатната версия на приложението, но само като демонстрация. Можете да закупите всеки трик поотделно за 6,49 долара всеки или може да платите 79,99 долара, за да отключите всички трикове. Имаше колекция от вълшебни трикове за мобилни телефони, наречена Magic Trick #1 through Magic Trick #12. YouTube (безплатно, $12.99 на месец) YouTube е очевиден избор, но все още е най-добрия. Повечето от приложенията в този списък имат видеоклипове в YouTube за различни уроци, включително 52Kards и Magic Tricks by Mikael Montier. Разбира се, може да намерите още много видеа на известни фокусници. YouTube определно може да предложи богато магическо съдържание както за ентусиасти, така и за практикуващи под формата на учебни материали и забавления. Вижте 9 нови приложения на Google, които си заслужава да пробвате