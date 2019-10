Има много причини, поради които може да се наложи да преинсталирате Windows 10. Може би има известно забавяне от операционната система, или има някаква повреда или може би има някакъв зловреден софтуер, с който не може да се справите. Каквато и да е причината, преинсталирането на Windows 10 е напълно възможно да се направи и не е толкова трудно. От Android Authority са описали всички методи за преинсталиране на Windows 10. Ето кои са те: Преди да започнете Преди да започнете с преинсталирането на Windows, има няколко неща, които трябва да направите. - Направете резервно копие на вашите данни – при този процес ще се изтрият всички приложения и файлове на вашия компютър. Трябва да опитате да архивирате всичко на флаш устройство или външен хард диск, ако можете. - Свържете своя продуктов ключ за Windows 10 с вашия Microsoft акаунт - Microsoft използва това като вид метод за валидиране. Може да не успеете да активирате Windows 10, ако не го направите. - Отделете нужното време – инсталирането на цяла операционна система отнема време. Ето защо не е разумно да се заемате с това точно преди лягане или по време на обедната почивка на работа. Ето как свързвате продуктовия си ключ за Windows 10 с вашия Microsoft акаунт: - Отворете „Settings“, кликнете върху „Update & Security и кликнете върху „Activation“. Уверете се, че текущото ви копие на Windows е активирано. - След това отворете „Settings“ и навигирайте до Accounts –> You Info. Изберете опцията за влизане с вашия Microsoft акаунт. Следвайте процеса, докато не влезете в акаунта си. - Върнете се към „Update & Security“ и кликнете върху „Activation“. Менюто трябва да казва, че вашият лиценз е свързан с вашия Microsoft акаунт. Рестартирайте компютъра си, ако не се появи веднага. Метод 1 – Нулиране на операционната система Нулирането на операционната система работи точно като фабрично нулиране на телефон. При този процес се премахва всичко, с изключение на основните компоненти на ОС и тя се стартира отначало, сякаш току-що сте инсталирали Windows за първи път. В много случаи това е по-лесно, по-бързо и по-безопасно, отколкото преинсталирането на Windows 10. Ето как се прави: - Отворете Settings, навигирайте до „Update & Security“. В левия мардж кликнете върху опцията „Recovery“. - Първата опция в горната част трябва да бъде „Reset this PC“. - Кликнете върху бутона „Get started“. Операционната система ще ви даде възможност за пълно нулиране при което се премахва всичко, или меко нулиране, което ви позволява да съхраните вашите файлове. Изберете желаното. - Продължете да следвате подканите, докато системата не започне да се нулира. Метод 2 Понякога щетите са толкова лоши, че всъщност не можете да влезете в операционната система. Не се притеснявайте, все още има много неща, които можете да направите. И в този случай, най-лесният и бърз метод е нулиране на компютъра, но този път това се прави от опциите за възстановяване. - Когато не може да се стартира, Windows 10 трябва незабавно да стартира в режим „Advanced Boot Options“. Ако това не се случи, трябва да намерите начин да го направите. След като стартирате Windows, тогава продължете с метод 1. - В „Advanced Boot Options“ трябва да можете да нулирате компютъра точно както можете в метод 1. Изберете от списъка с опции и следвайте инструкциите както обикновено. Първият и вторият метод технически не са инсталации. Те обаче се препоръчват като първа стъпка за отстраняване на неизправности, тъй като не винаги е наложително да преинсталирате Windows 10 - процес, при който губите всичките си данни. Метод 3 Ще имате нужда от флаш устройство или други носители, които могат да зареждат Windows 10. Без съмнение ще ви е необходим друг компютър за това, ако текущият ви е извън контрол. 1. Създаване на диск за възстановяване За това ще ви трябва флаш устройство и работещ Windows компютър. След това изпълнете следните стъпки: - Включете USB устройството към работещия Windows 10 компютър. - Натиснете бутона „Start“ (клавиша на Windows) и напишете „Create a recovery drive”. Изберете опцията, когато се появи в резултатите от търсенето. - Ще се появи прозорец. Уверете се, че опцията Back up system files to the recovery drive е избрана и натиснете „Next“. - Изберете USB устройството от списъка с опции и натиснете бутона „Create“. 2. Преинсталиране на Windows 10 от устройство за възстановяване - Включете устройството за възстановяване в проблемния компютър. - След стартиране натиснете клавиша ESC, за да влезете в менюто си за зареждане. Изберете USB флашката за възстановяване. Моля, обърнете внимание, вашият компютър може да използва различен от ESC бутон като бутон за зареждане. - След като стартирате, изберете оформлението на клавиатурата си и ще получите достъп до менюто за възстановяване. - Първо изберете „Troubleshoot“, а после „Recovery from a drive“. Следвайте подканите, за да започнете възстановяването. При този метод ще загубите всичките си приложения и файлове. Метод 4 Това е може би най-трудния метод за преинсталиране на Windows 10. Той се препоръчва само ако искате пълно изтриване. При него напълно ще се почисти вашия C диск. Ще трябва да изтеглите отново драйвери, заедно с всеки софтуер за управление на неща като скоростта на вентилатора или осветлението на клавиатурата. Уверете се, че сте архивирали всичките си файлове, защото няма да се запазят с този метод. За това ще ви е необходим работещ компютър и флаш устройство. 1. Създаване на инсталационно устройство - Изтеглете инструмента Microsoft Media Creation Tool от сайта на компанията – (www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10). Трябва също да включите флаш устройството си и да се уверите, че е по-голямо от 8 GB. - Стартирайте инструмента Media Creation Tool с права на администратор. - Следвайте указанията, докато не бъдете попитани дали искате да надстроите вашия компютър или да създадете инсталационен носител. Изберете опцията за създаване на инсталационен носител. - Продължете да следвате подканите, докато не бъдете попитани дали искате ISO или да използвате флаш устройство. Препоръчва се да изберете флаш устройство, но можете да изберете ISO, ако възнамерявате да запишете DVD. - Продължете да следвате подканите и инструментът ще направи инсталационното устройство за вас. Ще отнеме известно време. Като алтернатива можете да закупите DVD копие или USB копие от Amazon. Те обаче са скъпи. 2. Използване на инсталационния диск за инсталиране на Windows 10 Има няколко различни метода, кой от тях ще използвате ще зависи от това дали вашия компютър се зарежда. Ако се зарежда, изпълнете следните стъпки: - Отворете вашия файлов браузър, отворете флаш устройството и кликнете двукратно (или кликнете с десния бутон и изберете Open) на файла Setup. - Следвайте инструкциите. В процеса на настройка ще се намерят актуализации и ще се провери дали вашият компютър е готов за инсталация. - В един момент той ще ви попита дали искате да запазите или замените определени файлове. Кликнете върху Change what to keep и вашето желание. - Потвърдете избора си. Вашият компютър ще се рестартира няколко пъти по време на инсталацията. Ако компютърът ви не се стартира, изпълнете следните стъпки: - Включете компютъра и натиснете бутона ESC, за да видите менюто за зареждане. Вашият лаптоп или компютър може да използва различен клавиш за това. - Като алтернатива можете да стартирате своя BIOS, като натиснете клавиша „DEL“ при стартиране и след това изберете да стартирате от USB или DVD. Вашият компютър или лаптоп може да използва различен клавиш за зареждане в BIOS. - Стартирайте от вашия инсталационен носител (USB или DVD) чрез BIOS или менюто за зареждане. - Трябва да се появи екран за настройка на Windows. Изберете език, формат на времето и оформление на клавиатурата и натиснете „Next“. - Следващият екран ще изисква да въведете своя продуктов ключ. Собствениците на лаптопи могат да го намерят на стикера в долната част на машината си. Можете да пропуснете тази стъпка и да въведете ключа по-късно, ако не го знаете в момента. Кликнете върху „Skip“ или „Next“, ако е необходимо. Приемете лицензионните условия на следващия екран и кликнете върху „Next“. - Изберете „Upgrade“ или „Custom“ инсталиране на Windows 10. При „Upgrade“ ще се запазят вашите файлове, приложения и други данни. При „Custom“ всички ваши файлове и данни ще се изтрият. Направете своя избор и продължете следвайки указанията. Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви